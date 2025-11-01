Pernambuco fecha o cerco a favor da Transnordestina mas isso não é suficiente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Agora que o trecho cearense vai ser inaugurado, o ramal que leva a Suape, vai ser retomado com a promessa que seja concluído em 2029

Clique aqui e escute a matéria

O lançamento do edital de licitação para retomada do trecho pernambucano da Transnordestina reuniu a tudo e a todos. Realizado via videoconferência esta sexta-feira no final da manhã, o que possibilitou a presença de muitas autoridades, estiveram presentes o ministro dos transportes, Renan Filho, cuja pasta será responsável pelas obras, o ministro pernambucano Silvio Costa Filho, a governadora Raquel Lyra, o prefeito do Recife, João Campos, os três senadores do estado – Humberto Costa, Fernando Dueire e Teresa Leitão – e vários deputados federais além de empresários convidados.

Se for, portanto, para contar com a classe política estadual a obra, desta vez, sairá do papel após uma grande frustração quando o trecho pernambucano foi paralisado para que se concluísse antes o trecho que vai de Eliseu Martins, no Piauí, até o Porto de Pecém, no Ceará. Pernambuco ficou no meio da estrada. Agora que o trecho cearense vai ser inaugurado, o ramal que leva a Suape, saindo de Salgueiro, vai ser retomado com a promessa de que seja concluído em 2029. Mas a decisão pelo Ceará, embora tenha tido lá suas razões políticas, não aconteceu só por isso e Pernambuco pode se frustrar novamente se não aprendeu a lição.

A transnordestina cearense foi feita com capital privado, embora tenha contado com benefícios fiscais da Sudene, mas não foram os políticos os responsáveis por isso mas os empresários daquele estado que atraíram o grupo CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) para o Ceará e o ajudaram a ganhar o leilão das ferrovias federais abandonadas ou prestes a isso, ganhando força no negócio. A Transnordestina Logística S/A, uma concessionária privada do grupo CSN é a responsável pelo projeto geral e pela operação da ferrovia. Na época, enquanto Pernambuco brigava politicamente para que a ferrovia fosse pernambucana, o capital privado do Ceará se articulava nos bastidores e acabou se sobrepondo às pressões pernambucanas.

Recursos federais

O trecho pernambucano será retomado com recursos federais e comando da estatal Infra S/A cujo presidente estava presente no evento desta sexta-feira. Depender apenas da União, como sempre fez Pernambuco em relação à ferrovia tempos atrás, pode dar em nova frustração. O Orçamento da União é muito remanejado, o serviço público extremamente moroso, e quem garante que os recursos serão liberados a tempo e ao cabo do cronograma estabelecido? Enquanto viveu o ex-senador Sérgio Guerra trabalhou com unhas e dentes para que a Transnordestina fosse pernambucana mas foi voz isolada diante do forte e coeso empresariado cearense. Depois que faleceu o Ceará tomou conta da obra e deu no que deu.

Exemplo de Danilo

Para se ter uma ideia do que os bastidores escondem sobre a Transnordestina, o ex-superintendente da Sudene, Danilo Cabral, que trabalhou com afinco pelo trecho pernambucano na atual gestão do presidente Lula foi afastado, por pressão do Ceará. Danilo nunca contou a história sobre sua saída mas estaria, segundo apurou este blog, ligada ao fato de ele ter atrasado um dos pagamentos à concessionária da CSN por ter antes exigido a devida prestação de contas da parcela anterior. O simples atraso por alguns dias mas perfeitamente justificável foi suficiente para os cearenses dizerem que ele estava prejudicando o Ceará.

Pergunta que não quer calar

O trecho pernambucano da Transnordestina vai sair do papel no tempo devido?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com