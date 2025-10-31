Decisão judicial sobre o MDB favorece governadora Raquel Lyra que pode ter Fernando Dueire em sua chapa para o Senado
Se conseguir o apoio do MDB, a governadora Raquel Lyra poderá ter como um dos seus candidatos ao Senado o atual senador Fernando Dueire
Caso seja confirmada no julgamento do mérito – por enquanto a decisão é liminar – a ação da Justiça do Distrito Federal que anulou a Convenção Estadual do MDB de Pernambuco na qual foi eleita uma chapa liderada pelo ex-deputado federal Raul Henry, favorece a candidatura à reeleição da governadora Raquel Lyra. Movida pelos diretórios do MDB de Bodocó e Paulista, que apoiam Raquel, o afastamento da atual direção estadual do partido traz de volta à linha de frente da legenda o senador Fernando Dueire e o deputado estadual Jarbas Filho que fazem parte da base do Governo e estreitaram ainda mais os laços com o Palácio do Campo das Princesas após a Convenção na qual o prefeito João Campos atuou nos bastidores e recebeu em troca o apoio formal de Raul, logo depois de divulgado o resultado.
O assunto ficou ainda mais crítico depois que o PSB, para fazer com que a oposição assumisse a direção da CPI da Publicidade que acabou não indo para a frente por decisão judicial, liberou o deputado estadual Waldemar Borges para se filiar ao MDB e a executiva estadual achou pouco e escolheu Borges como líder da bancada do MDB na Assembleia, obrigando o deputado Jarbas Filho a recorrer à justiça para continuar no posto depois de, publicamente, declarar que não aceitaria ser liderado por um parlamentar que acabara de se filiar.
Se conseguir o apoio do MDB, a governadora poderá ter como um dos seus candidatos ao Senado o atual senador Fernando Dueire que já vinha se mexendo nos bastidores para formar chapas de deputado federal e estadual na eleição de 2026. O MDB foi dos partidos mais expressivos, o primeiro que, através de Raul, se aliou ao prefeito do Recife e à sua candidatura a governador. João deve ter o apoio do PT, que é um grande partido, mas ainda precisa garantir o apoio do Republicanos, do ministro Sílvio Costa Filho, que faz parte do Centrão. Já a Federação União Progressista está mais próxima da governadora em função do PP ir dirigí-la no estado e estar na base do Palácio desde o início da atual gestão.
Dudu toma gosto pelo Senado
O deputado federal Eduardo da Fonte tomou ainda mais gosto pela disputa para o Senado após o resultado da Pesquisa Datafolha na qual aparece numericamente empatado com o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Os dois vêm logo depois de Marília Arraes e do senador Humberto Costa. Ontem pela manhã, no plenário da Assembleia, o deputado estadual Henrique Queiroz Filho, do PP, ocupou a tribuna para comemorar o resultado do Datafolha e afirmar que Eduardo é mesmo pré-candidato ao Senado. Ele atribuiu a boa performance de Dudu na pesquisa ao fato dele saber trabalhar bem a política e de ter se engajado em pautas importantes como a Saúde – liberou muitas emendas para os hospitais estaduais da capital e do interior – e a defesa das pessoas com deficiência, inaugurando dezenas de Casas Azuis nos municípios para atendimento às crianças com autismo.
Caiado quer desfazer a Federação
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deseja criar obstáculos para a formalização da Federação União Progressista. Filiado ao União Brasil, que se juntou com o PP para formar o aglomerado partidário, Caiado está vendo sua chance de ser candidato a presidente perder força, pois o atual presidente do PP, Ciro Nogueira deseja se candidatar a vice-presidente. O governador anunciou que vai procurar Antonio Rueda, presidente nacional do União e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto para convencê-los a romper o acordo. Há um porém, nessa cruzada de Caiado: ACM vai assumir a presidência da Federação na Bahia onde é candidato a governador e não quer abrir nem para um trem.
Pergunta que não quer calar
Marília Arraes pode mesmo sonhar com o Senado ou terá que se contentar com uma vaga de deputada federal na chapa do PSB?
