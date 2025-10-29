Federação União Progressista é fiel da balança na eleição estadual de 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ainda sem estar oficializada pelo TSE, como lembrou ontem o prefeito João Campos, a Federação União Progressista, que juntou dois dos maiores partidos do país (PP e União Brasil) , caminha para ser o fiel da balança na eleição de 2026 em Pernambuco. A prova mais clara disso é o fato do presidente estadual do PP, Eduardo da Fonte, que é dado como certo no comando da Federação no Estado, fazer parte da base da governadora Raquel Lyra e o ex-prefeito de Petrolina e presidente estadual do União Brasil, Miguel Coelho, também pré-candidato ao mesmo posto, ser aliado do prefeito João Campos.



Embora pareça claro que, se o comando ficar com Eduardo da Fonte, a tendência é a Federação estar com Raquel, em entrevista esta terça-feira, após reunião no Sinduscon, João Campos mostrou que não perdeu a esperança de ter todo o grupo a seu lado, elogiou Eduardo da Fonte – “sabe formar conjunto, chapa, construir um time” – mas explicou que torce para que o comando fique com Miguel Coelho. “A Federação vai ser efetivada quando? Como fica o comando? Como fica a decisão”? – indagou.



Para ele, “enquanto isso não ocorrer tem um grau de incerteza porque no meio do caminho tem dois partidos que são muito grandes mas cujos estatutos deixam de valer na hora em que a Federação estiver oficializada. Agora estamos falando de gente que sabe fazer política, Eduardo da Fonte e Miguel Coelho. É inegável a relação que nós temos com Miguel Coelho com Fernandinho (deputado federal Fernando Filho) e com Antonio (deputado estadual Antonio Coelho), que tem feito um grande trabalho. E a nossa torcida é para que eles possam liderar esse processo no Estado”.



Na verdade, existe um acordo entre Eduardo da Fonte e Miguel Coelho para que a definição sobre o palanque no estado seja feita ouvindo os componentes da federação. Se o critério for prefeitos e deputados estaduais, a maioria vai estar com o PP. O União Brasil tem como federais Fernando Filho, Mendonça Filho e Luciano Bivar e o PP tem Eduardo da Fonte, Lula da Fonte e Clarissa Tércio. É certo que os três últimos continuarão na Federação mas é incerta a permanência de Bivar e Mendonça Filho que estudam mudar de legenda em abril. Isto ocorrendo na Câmara o PP terá três federais e o União apenas um.

Quem ganha na rua?



Também se fala na possibilidade de, além do voto interno, a definição sobre o Senado obedecer também a outro critério: o da pesquisa de intenção de voto. Nesse campo Miguel conta com o recall da eleição de 2022 e Eduardo da Fonte com a liderança política e o forte grupo que representa, tanto que hoje os dois praticamente empatam na preferência popular.

Mas Miguel, além de fazer questão de estar sempre ao lado de João Campos, o que lhe rende votos no Recife, também está com olho nas bases e nos últimos dias começou a divulgar importantes apoios dos prefeitos do Araripe e do São Francisco, sua base eleitoral. Já Eduardo da Fonte não tem sido visto ao lado da governadora e quando é entrevistado desconversa. Um aliado disse a este blog que ele não deseja neste momento criar um conflito interno, aguardando a oficialização da Federação e a confirmação do seu nome no comando. A ver.

Tempo de TV

Para onde for a Federação leva um substancial tempo de TV. Ficando com Raquel, que já é filiada a um partido grande , o PSD, ela levará um tempo precioso que se somaria ao de outras legendas menores. Já o prefeito João Campos, embora seja filiado a um partido pequeno, o PSB, deve contar com um partido grande, o PT, e se somar isso à Federação, ultrapassará a governadora na propaganda eleitoral.

Desembargador em aniversário de prefeito

Além de vistoriar obras nos cinco dias de governador em exercício, o desembargador Ricardo Paes Barreto encontrou uma brecha em sua agenda esta terça-feira para tomar o café da manhã na Prefeitura de Camaragibe que comemorou o dia do servidor público e o aniversário do prefeito Diego Cabral, que completou 44 anos. Estava acompanhado do secretário da casa civil, Túlio Vilaça e do secretário-executivo de coordenação estratégica da mesma secretaria, Yuri Coriolano.

Pergunta que não quer calar

Em que lado vai estar a Federação União Progressista em 2026?

