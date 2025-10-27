Senado deve aprovar dia 4 de novembro empréstimo de R$ 1,5 bi para Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O senador Fernando Dueire, que tem sido relator no Senado dos pedidos de empréstimos internacionais feitos pelo Governo do Estado e Prefeitura do Recife, disse a este blog que o empréstimo de R$ 1,5 bi solicitado pela governadora Raquel Lyra ao BIRD- Banco Interamericano da Reconstrução e Desenvolvimento- órgão do Banco Mundial, deverá ser aprovado pelo Senado dia 04 de novembro. Relator de mais este pedido, Dueire informou que já acionou todas as áreas do Senado pelas quais projetos desse tipo têm que passar e agora só precisa da manifestação da CAE – Comissão de Assuntos Econômicos – e do plenário.



Esses recursos se destinam à reestruturação e recomposição do principal da dívida do estado no âmbito do Programa de Sustentabilidade Fiscal, Econômica e Ambiental. Se o prazo previsto for efetivamente cumprido, o empréstimo, autorizado pela Assembleia dia 09 de setembro, vai estar corroborado pelo Governo brasileiro, através do Senado, menos de dois meses após a manifestação do Legislativo estadual. Como se trata de empréstimo externo, precisa do aval do Governo Federal para ser contratado junto ao Banco ao qual foi solicitado.



A renegociação da dívida, segundo uma fonte do Palácio do Campo das Princesas, é fundamental para o estado, que poderá ganhar novos prazos para pagamento além de redução dos juros cobrados pelas instituições de crédito nacionais e internacionais. O senador Fernando Dueire explicou ainda que “muitos governos pedem empréstimo só para gastar sem pensar no futuro. Já Pernambuco está fazendo diferente pois se mostra preocupado não só com o Governo atual mas com os que virão. É um ato de responsabilidade uma reestruturação. Ela garante mais tempo para pagamento e menores taxas. Chama-se isso de uma espécie de pulmão para permitir que o estado continue cumprindo com suas obrigações sem precisar tirar dinheiro do investimento para pagar dívida”.

Trump designa Rubio e Bessent para negociar com Brasil

A conversa dos presidentes Lula do Brasil e Donald Trump, este domingo na Malásia, foi mais de “acenos” do que de decisões. O presidente brasileiro ouviu elogios de Trump e o elogiou também, mas passou por saia justa quando o presidente norte-americano elogiou Jair Bolsonaro, ao ser instigado por um repórter. De concreto mesmo, além do encontro que foi importante para quebrar o gelo entre as duas nações, ficou a decisão de Trump de anunciar que o secretário de estado, Marco Rubio, que cuida de política, e o secretário do tesouro, Scott Bessent, que cuida de economia, conduzirão as negociações daqui para a frente. O clima mudou, mas tanto Rubio quanto Bessent fizeram recentemente críticas ao Brasil e não foram advertidos.

Problema na educação

A bancada do Governo na Alepe se mobilizou na última sexta-feira para convencer a secretaria de educação a voltar atrás, com rapidez, na decisão de preencher, por sorteio, as vagas nas escolas técnicas. O assunto foi resolvido mas, como lembrou em sua coluna no Jornal do Commércio deste sábado, o jornalista Fernando Castilho, é preciso descobrir quem foi o autor ou autores de uma ideia que não se justifica sobretudo na área de educação onde o mérito é fundamental. Tanto que estudantes foram para as redes sociais protestar logo que souberam, alegando que estavam estudando para fazer os testes de ingresso e não iam aceitar perder a vaga para quem não se esforçou, como poderia acontecer.

Cotas esquecidas

– “Não dá para ficar inventando nada neste momento”- disse a este blog um deputado governista, preocupado com as repercussões de gestos assim nas redes sociais. Na verdade, foi o segundo em poucos dias. O primeiro, que também obrigou recuo, foi da secretaria de administração que publicou o edital do concurso unificado do estado sem levar em conta as cotas de gênero e raciais, obrigatórias a nível nacional. Isso acabou levando a Assembleia a tirar da gaveta e aprovar, num piscar de olhos, projeto da deputada Dani Portela estabelecendo cotas estaduais.

Agenda

O governador em exercício, desembargador Ricardo Paes Barreto, que vistoriou obras viárias estaduais na Mata Sul no final de semana, dedica a manhã de hoje a visitar obras do programa Reforma do Lar, com entrega de casa reformada na comunidade do Bode. À tarde vistoria as obras do Canal do Fragoso, em Olinda, e do Ramal da Copa, em São Lourenço da Mata.

Pergunta que não quer calar

De quem foi a infeliz ideia de substituir o exame tradicional por sorteio para preenchimento de vagas nas escolas técnicas estaduais?

