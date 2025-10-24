fechar
Blog Dellas | Notícia

PL vive de incertezas sobre 2026, abatido por divisões internas

Duas das principais lideranças – o presidente estadual Anderson Ferreira e o ex-ministro Gilson Machado – estão sem se falar desde a eleição de 2024.

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 24/10/2025 às 7:21
O presidente estadual do PL, Anderson Ferreira e o ex-ministro do Turismo no governo Bolsonaro, Gilson Machado
O presidente estadual do PL, Anderson Ferreira e o ex-ministro do Turismo no governo Bolsonaro, Gilson Machado - reprodução Blogdellas

Clique aqui e escute a matéria

– “O PL pode ter a melhor chapa para disputa de 2026, ou também a pior”- afirmou a este blog um deputado do partido esta quinta-feira sobre os problemas enfrentados pela legenda no estado onde duas das principais lideranças – o presidente estadual Anderson Ferreira e o ex-ministro de Bolsonaro, Gilson Machado – estão sem se falar, desde a eleição de 2024. As dificuldades ficaram ainda maiores após a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de abrir investigação sobre o presidente nacional, Waldemar Costa Neto, proibindo-o de se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro

É que, assim como acontece em outras partes do país, Waldemar é padrinho de Anderson Ferreira ao qual trata como filho e Bolsonaro chegou a declarar enquanto pode que Gilson é seu candidato a senador em Pernambuco. Como ambos são pré-candidatos ao Senado só uma conversa entre Waldemar e Bolsonaro poderia resolver o impasse, batendo o martelo sobre o assunto e convencendo um deles a ser candidato a deputado federal, abrindo espaço para o outro disputar o Senado.

Em meio a essas incertezas, o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, eleito pelo partido e com alto grau de popularidade – foi reeleito no primeiro turno – precisou filiar sua esposa Andréa Medeiros no PSD da governadora Raquel Lyra com receio de que ela não tivesse a legenda do partido depois que os irmãos Anderson e o deputado federal André Ferreira, resolveram lançar a candidatura do cunhado Fred Ferreira, vereador do Recife, para a disputa de um mandato na Assembleia Legislativa.

Mesmo que o partido carregue ainda a grife bolsonarista, muito importante na direita, e tenha um grande fundo partidário, deputados como o estadual Renato Antunes está conversando com o Novo para mudar de legenda na janela partidária de abril do próximo ano. É incerto também o destino do deputado estadual Alberto Feitosa, que faz parte do grupo de Gilson Machado e do próprio vereador do Recife, Gilson Machado Filho, que deve disputar vaga de deputado estadual ou federal.

Nos corredores da Assembleia Legislativa o que se comenta é que se estivesse unido o PL poderia pelo menos conservar sua bancada atual de cinco deputados estaduais e quatro federais. Isso não acontecendo, como explicou a este blog a fonte citada acima, a chapa pode ter um destino incerto, com mais pessoas se afastando, e outras não querendo ingressar na legenda para não servir de cauda, ou seja, de suporte para fazer quociente eleitoral para outros se elegerem em seu lugar.

Priscila na Argentina

O presidente do Tribunal de justiça, desembargador Ricardo Paes Barreto, que chegou a assumir por dias a Prefeitura do Recife e gostaria de fazer o mesmo no Governo do Estado, recebe o posto na tarde desta sexta da governadora em exercício Priscila Krause, que estava precisando tirar uns dias de descanso e vai para a Argentina onde ficará até a próxima quarta. Pela linha sucessória, na ausência da governadora que está na Dinamarca em busca de investimentos para o estado, e da vice, assumiria o presidente da Assembleia, deputado Álvaro Porto, mas este viajou esta quinta para Portugal com a esposa a prefeita de Canhotinho, Sandra Paes, onde ficará até quarta. O presidente do TJ é o quatro na linha sucessória estadual. O feriadão do final de semana – a segunda é feriado para os servidores públicos estaduais – favoreceu os deslocamentos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Socorro em alerta

A líder do Governo na Assembleia, deputada Socorro Pimentel, quase não sentou em sua cadeira no plenário da casa das 9h30m às 12 horas desta quinta-feira. Ficou o tempo todo ao telefone acompanhando o deslocamento dos parlamentares da base que estavam se dirigindo à sede do Poder Legislativo após convocação na noite anterior para votar pela manutenção dos vetos da governadora Raquel Lyra à LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e peça chave para a LOA – Lei Orçamentária Anual – que terá o detalhamento das ações e programas além do Orçamento de 2026 e deve ser votada até o final deste ano. Ela ainda teve tempo de conversar com os quatro deputados oposicionistas presentes para que permanecessem no plenário garantindo o quórum para a sessão prosseguisse.

Pergunta que não quer calar

Quando a líder do Governo na Alepe vai ter um momento de descanso diante das manobras regimentais da oposição que lidera as três principais comissões da Casa?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com

Leia também

Disputa eleitoral chega à Alepe e governistas cobram por atrasos em obras da Prefeitura do Recife
Politica

Disputa eleitoral chega à Alepe e governistas cobram por atrasos em obras da Prefeitura do Recife
O que foi sem nunca ter sido
Politica

O que foi sem nunca ter sido

Compartilhe

Tags