PL vive de incertezas sobre 2026, abatido por divisões internas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Clique aqui e escute a matéria

– “O PL pode ter a melhor chapa para disputa de 2026, ou também a pior”- afirmou a este blog um deputado do partido esta quinta-feira sobre os problemas enfrentados pela legenda no estado onde duas das principais lideranças – o presidente estadual Anderson Ferreira e o ex-ministro de Bolsonaro, Gilson Machado – estão sem se falar, desde a eleição de 2024. As dificuldades ficaram ainda maiores após a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de abrir investigação sobre o presidente nacional, Waldemar Costa Neto, proibindo-o de se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro



É que, assim como acontece em outras partes do país, Waldemar é padrinho de Anderson Ferreira ao qual trata como filho e Bolsonaro chegou a declarar enquanto pode que Gilson é seu candidato a senador em Pernambuco. Como ambos são pré-candidatos ao Senado só uma conversa entre Waldemar e Bolsonaro poderia resolver o impasse, batendo o martelo sobre o assunto e convencendo um deles a ser candidato a deputado federal, abrindo espaço para o outro disputar o Senado.



Em meio a essas incertezas, o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, eleito pelo partido e com alto grau de popularidade – foi reeleito no primeiro turno – precisou filiar sua esposa Andréa Medeiros no PSD da governadora Raquel Lyra com receio de que ela não tivesse a legenda do partido depois que os irmãos Anderson e o deputado federal André Ferreira, resolveram lançar a candidatura do cunhado Fred Ferreira, vereador do Recife, para a disputa de um mandato na Assembleia Legislativa.



Mesmo que o partido carregue ainda a grife bolsonarista, muito importante na direita, e tenha um grande fundo partidário, deputados como o estadual Renato Antunes está conversando com o Novo para mudar de legenda na janela partidária de abril do próximo ano. É incerto também o destino do deputado estadual Alberto Feitosa, que faz parte do grupo de Gilson Machado e do próprio vereador do Recife, Gilson Machado Filho, que deve disputar vaga de deputado estadual ou federal.



Nos corredores da Assembleia Legislativa o que se comenta é que se estivesse unido o PL poderia pelo menos conservar sua bancada atual de cinco deputados estaduais e quatro federais. Isso não acontecendo, como explicou a este blog a fonte citada acima, a chapa pode ter um destino incerto, com mais pessoas se afastando, e outras não querendo ingressar na legenda para não servir de cauda, ou seja, de suporte para fazer quociente eleitoral para outros se elegerem em seu lugar.

Priscila na Argentina

O presidente do Tribunal de justiça, desembargador Ricardo Paes Barreto, que chegou a assumir por dias a Prefeitura do Recife e gostaria de fazer o mesmo no Governo do Estado, recebe o posto na tarde desta sexta da governadora em exercício Priscila Krause, que estava precisando tirar uns dias de descanso e vai para a Argentina onde ficará até a próxima quarta. Pela linha sucessória, na ausência da governadora que está na Dinamarca em busca de investimentos para o estado, e da vice, assumiria o presidente da Assembleia, deputado Álvaro Porto, mas este viajou esta quinta para Portugal com a esposa a prefeita de Canhotinho, Sandra Paes, onde ficará até quarta. O presidente do TJ é o quatro na linha sucessória estadual. O feriadão do final de semana – a segunda é feriado para os servidores públicos estaduais – favoreceu os deslocamentos.

Socorro em alerta



A líder do Governo na Assembleia, deputada Socorro Pimentel, quase não sentou em sua cadeira no plenário da casa das 9h30m às 12 horas desta quinta-feira. Ficou o tempo todo ao telefone acompanhando o deslocamento dos parlamentares da base que estavam se dirigindo à sede do Poder Legislativo após convocação na noite anterior para votar pela manutenção dos vetos da governadora Raquel Lyra à LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e peça chave para a LOA – Lei Orçamentária Anual – que terá o detalhamento das ações e programas além do Orçamento de 2026 e deve ser votada até o final deste ano. Ela ainda teve tempo de conversar com os quatro deputados oposicionistas presentes para que permanecessem no plenário garantindo o quórum para a sessão prosseguisse.

Pergunta que não quer calar

Quando a líder do Governo na Alepe vai ter um momento de descanso diante das manobras regimentais da oposição que lidera as três principais comissões da Casa?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com