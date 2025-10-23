Disputa eleitoral chega à Alepe e governistas cobram por atrasos em obras da Prefeitura do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O troco dado pelos governistas chamando para a Assembleia cobranças ao prefeito João Campos pode acirrar ainda mais o clima entre Governo e Oposição

Clique aqui e escute a matéria

Há muito presente nas ruas, o debate eleitoral ganhou a tribuna da Assembleia Legislativa. Cansada de ouvir deputados de oposição dizerem que as obras das creches prometidas pela governadora Raquel Lyra estão atrasadas, a bancada governista, através dos deputados Socorro Pimentel e Antonio Moraes, em apartes ao deputado Sileno Guedes, do PSB, deu um troco esta quarta-feira, cobrando a conclusão de obras da administração do prefeito João Campos que, segundo eles, “estão mais do que atrasadas”.



Antonio Moraes disse que se encontram nessa situação a Orla de Boa Viagem, a Ponte Giratória, no Recife Antigo, que corre risco se não for reforçada, o Hospital da Criança e o Parque Eduardo Campos, no terreno do antigo Aeroclube. “Por que essas obras, deputado Sileno, não terminaram ainda? A população de Boa Viagem vive reclamando da demora. O prefeito já está no segundo mandato, a governadora só tem dois anos e 10 meses de administração e só de estradas já recuperou mais de 2 mil quilômetros”. A deputada Socorro Pimentel foi mais além e, não só repetiu as cobranças, como se referiu “aos aditivos contratuais que postergam o encerramento das obras citadas”.

A deputada, que é líder do Governo na Alepe, antes mesmo que Sileno desse as respostas, acusou o PSB : “ vocês anteciparam o debate eleitoral nesta casa desde janeiro deste ano e vem atrasando a aprovação de projetos para tentar paralisar o Governo Raquel Lyra. Esse foi o caso dos últimos pedidos de empréstimo sendo que o de R$ 1,5 bi levou seis meses para ser aprovado quando o normal seria poucos dias pois estava em regime de urgência mas o Regimento da Assembleia não foi respeitado”. Sileno não respondeu às perguntas sobre o atraso de obras da Prefeitura do Recife, preferindo defender o papel da oposição de cobrar agilidade da governadora, assim como rebateu as alegações de que é a oposição que tem sido responsável pelo que qualificou como morosidade do Governo.

Clima acirrado

O troco dado pelos governistas chamando para a Assembleia cobranças ao prefeito João Campos pode acirrar ainda mais o clima entre Governo e Oposição na Assembleia, embora deputados como Wanderson Florêncio e Renato Antunes, que foram vereadores, já tivessem se referido a obras da Prefeitura que estão em atraso, porém sem a mesma contundência e amplitude dos pronunciamentos de Antonio Moraes e Socorro Pimentel. Agora é esperar pra ver.

Casa cheia

Além de animar o plenário, o embate entre Governo e Oposição vem fazendo com as reuniões plenárias da Alepe, que andavam esvaziadas, estejam cada vez mais frequentadas por parlamentares dos dois lados. Se antes as sessões se limitavam ao pequeno expediente, onde não são permitidos apartes e cada orador só pode falar cinco minutos, são raros os dias em que elas não se prolongam até perto das 18 horas com o tempo do grande expediente, com a participação de aparteadores dos dois lados, totalmente ocupado.

Pergunta que não quer calar

Interessa ao PSB um debate na Alepe sobre a administração do Recife?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com