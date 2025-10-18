Exclusivo: João Campos tem 43,18% das intenções de voto e Raquel Lyra 29,37% em pesquisa do Instituto França

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O Instituto França, sediado em Sergipe, e que realiza pesquisas nacionais e regionais, divulgou esta sexta-feira seu primeiro levantamento sobre a eleição de Pernambuco em 2026. Nele, o prefeito João Campos (PSB) aparece com 43,18% das intenções de voto, a governadora Raquel Lyra(PSD) tem 29,37%, Gilson Machado(PL) 4,54%, Eduardo Moura(Novo) 2,78% e Ivan Moraes(PSOL) 1,59%; 11,8% falam que votarão em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos citados, e 5,46% não quiseram ou não souberam responder. Foram ouvidas na amostragem feita por telefone 1.067 pessoas de todo o estado entre os dias 10 e 16 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e a confiabilidade de 95%.



Embora no geral a diferença entre João Campos e Raquel Lyra tenha diminuído de tamanho, se comparado com outros levantamentos, quando indagadas sobre quem acham que ganha a eleição 52,05% das pessoas ouvidas acreditam que o vencedor será o prefeito do Recife, 28,01 que é a governadora, 2,55% citam Gilson Machado, 1,82% Eduardo Moura e 0,85% Ivan Moraes, 3,86% falam que em branco, nulo ou nenhum e 10,86% não quiseram ou não souberam responder.



O Instituto França colocou em sua pesquisa os nomes de Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro, e Eduardo Moura, do Novo, mas nenhum deles ainda se declarou pré -candidato. Gilson afirma ser candidato ao Senado. Já Ivan Moraes foi lançado pelo PSOL para a disputa de governador. Considerando que os dois primeiros têm juntos 7,32% dos votos e são nomes de direita, não se confirmando essas duas candidaturas, o que é provável, esses votos tenderiam a ser deslocados preferencialmente para a governadora, sobretudo se o prefeito tiver o apoio do PT, como se preconiza. (Confira a pesquisa na integra, no final da coluna, acessando aqui, o Blogdellas).

Tarcísio continua forte

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, disse esta sexta-feira que o partido é grato ao governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, que ajudou a eleger o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, e adiantou que se ele for candidato a presidente a sigla vai apoiá-lo. Inclusive há possibilidade de, neste caso, Nunes ser candidato a governador com a saída de Tarcísio do cargo para tentar a presidência. O MDB faz parte da base de Lula e a fala de Baleia demonstra que a legenda pode mudar de lado no próximo ano, mais um problema para a reeleição do atual presidente é uma evidência de Tarcísio não está fora do páreo, apesar dos atropelos da família Bolsonaro.

Creches com os prefeitos

O Palácio do Campo das Princesas estuda a possibilidade de entregar aos prefeitos a tarefa de executar as obras das creches, financiadas com recursos estaduais. Como são 250 creches, o estado não tem estrutura suficiente para tocar todas as obras ao mesmo tempo e os prefeitos podem ser muito importantes para isso, inclusive para levar as empresas contratadas através de licitação a cumprir os prazos determinados para conclusão dos serviços. Quem mais deseja que as creches sejam concluídas são os prefeitos pois sabem da importância de uma obra dessa para a imagem não só da administração estadual mas também das municipais.

Pergunta que não quer calar

Se o estado transferir para os prefeitos a fiscalização e controle das obras das creches, o gargalo atual vai desaparecer?

e-mail: redacao@blogdellas.com.br