Candidatos ao Senado: um por todos e todos por um

Com muitos pré-candidatos ao Senado e nenhuma definição, nem da governadora Raquel Lyra e nem do prefeito João Campos, os nomes já especulados estão, em grande parte, atirando para todos os lados em busca de lançar as bases de um pré-entendimento que garantam algum ganho no futuro. Embora o senador Humberto Costa tenha se destacado mais nessa estratégia, tendo um bom relacionamento com o senador Fernando Dueire, que tem rendido fotos dos dois juntos nas redes sociais, e posando para fotos com o ministro Sílvio Costa Filho, com Marília Arraes e, recentemente, com o deputado federal Eduardo da Fonte, as conversas têm sido repetidas por quase todos os postulantes.



Sem poder abrir o jogo neste momento, pois depende de articulação dentro da Federação União Progressista, o deputado Eduardo da Fonte acabou virando uma figura capaz de se adequar em qualquer figurino. É praticamente certo que estará no palanque da governadora Raquel Lyra mas tem se reunido com todos os postulantes que o procuram como fez com Humberto esta semana, que deve estar na chapa de João Campos, a não ser que o PT venha a ter alguma dificuldade de relacionamento nacional com o PSB, o que é improvável.

O ministro Sílvio Costa Filho que tem sentido a necessidade de mostrar fidelidade a João Campos é o que está mais retraído no sentido de uma aproximação com os demais concorrentes. Miguel tem estado mais no interior e em Petrolina, embora nos finais de semana tenha mostrado presença na Região Metropolitana. Já Sílvio parece mais preocupado em reclamar da governadora Raquel Lyra, acusando-a de não estar lhe dando atenção, como no caso da reforma do Aeroporto de Caruaru que ela decidiu bancar com recursos próprios, só porque ele apoia seu adversário.



Já o senador Fernando Dueire, que tem atuado como formiguinha trazendo para junto de si cada vez mais prefeitos , tem conversado com todos em Brasília ou durante os voos do Recife para a capital federal. E como o MDB faz parte da base do Governo ele, não só tem um bom relacionamento com os senadores Humberto Costa e Teresa Leitão, como os acompanha no voto sempre que necessário e que o partido feche questão no Senado sobre um projeto em votação. Marília Arraes depois que lançou a pré-candidatura tem sido vista com os concorrentes nas redes sociais, em eventos ou programações específicas.

Priscila e as sanções

A governadora em exercício Priscila Krause deve sancionar nos próximos dias os dois projetos de lei aprovados pelos deputados estaduais esta semana. O primeiro é sobre a criação no estado da Lei de Cotas para negros, pardos, indígenas e quilombolas nos concursos públicos e o segundo se refere a projeto da Comissão de Justiça da Alepe, que condensou propostas de vários deputados, inclusive da líder do Governo na Casa, deputada Socorro Pimentel, e trata da fiscalização da produção e comercialização de bebidas no estado, para evitar adulteração, como aconteceu recentemente no caso do Metanol.

Reunião de Rubio e Vieira



Causou estranheza o ministro das relações exteriores, Mauro Vieira, ter viajado para os Estados Unidos para uma reunião com o secretário de estado Marco Rubio que durou apenas uma hora, sendo exatos 15 minutos dedicados a uma conversa entre os dois e o restante com a presença de outros interlocutores. Pelo semblante do ministro que fugiu de perguntas dos jornalistas ele parece não ter saído satisfeito além de não poder falar nada do que tinha ouvido. Se Rubio deu algum recado na conversa a dois foi muito sucinto, não abrindo margem para o prolongamento do diálogo. Espera-se que novos encontros aconteçam e que não demorem pois as tarifas já estão pesando no setor e exportações brasileiro.

Pergunta que não quer calar

O que o secretário Marco Rubio disse ao ministro Mauro Vieira em 15 minutos?

