Os vices no combate de 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Vinte dias depois que a vice-governadora Priscila Krause assumiu o combate à oposição à governadora Raquel Lyra, em contundentes pronunciamentos na Região Metropolitana e no Interior, deixando o anonimato que caracterizou seu desempenho até agora, o vice-prefeito do Recife, Victor Marques começou a trilhar o mesmo caminho de Priscila. Pouco conhecido da população por nunca ter disputado mandatos, ele ocupou suas redes sociais, para anunciar que a Prefeitura do Recife estava assumindo a manutenção do Túnel da Abolição – obra sob a responsabilidade do estado – e mandando um recado: o de que a Prefeitura vai cobrar ( do estado) toda a despesa feita para que o problema seja resolvido.



O vídeo do Victor que fala em assumir o túnel “com mediação judicial” foi respondido pelo Governo informando que a obra foi úda no Governo do PSB e entregue sem conclusão à atual administração. A secretária Simone Benevides informou a este blog que “o estado concluiu o túnel mas há seis meses iniciou negociações com a Prefeitura para que ela assumisse a manutenção como estava previsto, mas a PCR teria se negado. O estado, então, segundo ela, ajuizou o caso e a Justiça notificou a PCR para apresentar defesa: “sabendo disso, ele foi para as redes dizer que estava assumindo como se não tivesse fazendo isso por interferência judicial. Estou achando ótimo que isso aconteça até porque tudo que aconteceu no túnel foi por lixo acumulado e o estado não recolhe lixo. Essa função é do município”- concluiu Simone.



Mas, independente deste caso em particular, agora fica patente que na campanha de 2026, os vices vão estar à frente das missões mais espinhosas para os candidatos Raquel Lyra, que tentará a reeleição, e o prefeito João Campos que vai se afastar da PCR para disputar o Governo. Manda o manual político que os candidatos devem evitar responder ou atacar adversários, falando de suas propostas e do que de melhor podem oferecer à população. Neste caso, todavia, Raquel Lyra e João Campos são parecidos ou então o prefeito, vendo a estratégia da governadora de entregar a Priscila a missão de atacar e rebater os ataques, decidiu fazer o mesmo, testando desde agora a vocação de Victor Marques para cumprir seu papel. Só o tempo dirá quem melhor vai desempenhar essa missão.

Reitor e a medicina do MST



O reitor da UFPE, professor Alfredo Gomes, confirmou esta quinta-feira no Passando a Limpo, da Rádio Jornal, que a turma de Medicina para assentados de acampamentos do MST vai mesmo começar suas atividades no próximo ano no campus de Caruaru. Ele deixou sem resposta o fato do edital de inscrição para o curso ter dado apenas 10 dias para acesso dos interessados e afirmou que, apesar de não ter vestibular, a turma com 80 alunos terá a mesma formação dos estudantes que frequentam Medicina selecionados através do ENEM. Afirmou que esta é uma forma de inclusão e negou que o curso seja idêntico ao que forma médicos cubanos preparados apenas para atuar como médicos da família. Disse que as aulas e os professores serão os mesmos do ensino tradicional da UFPE.

Prefeito de Xexéu apoia João Campos

O prefeito de Xexéu , Tiago de Miel, declarou apoio ao prefeito João Campos. Em suas redes sociais esta quinta ele disse que seu apoio a João é uma expressão da amizade entre as famílias Arraes, Campos e Gonçalves e que deseja um Pernambuco mais justo.

Andréa amplia apoios

Candidata a deputada estadual, a primeira dama de Jaboatão, Andréa Medeiros, que tem o apoio da grande maioria dos vereadores do município e de mais de 30 lideranças comunitárias, anunciou esta quinta-feira a filiação ao seu partido, o PSD, da líder comunitária Kelly da Granja, de Camaragibe, que declarou apoio à sua caminhada em busca de uma vaga na Assembleia Legislativa. Outro apoio que ela recebeu foi do líder comunitário Marcos Ferreira, da Vila dos Milagres, no Recife, e do ex-candidato a vice-prefeito de Palmares, Sebastião Neto.

Pergunta que não quer calar

Quem vai se sair melhor no combate à oposição: Priscila Krause ou Victor Marques?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com