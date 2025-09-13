Cada vez mais próximo de Raquel Lyra, Dueire entra no páreo para o Senado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

“Em boca fechada não entra mosquito”. Este ditado popular cada vez mais se parece com o estilo da governadora Raquel Lyra (PSD). Em se tratando de dar resposta aos adversários ela tem surpreendido nos últimos dias sobretudo após o episódio dos pedidos de empréstimo à Assembleia Legislativa, um deles cozinhado por quase seis meses. Mas conseguir arrancar da governadora um sinal sequer de como ela pretende compor sua chapa para a reeleição de 2026 é tarefa quase impossível. E como transmite aos auxiliares mais próximos a discrição que lhe é peculiar, nem um pio se ouve sobre o assunto nos corredores do Palácio das Princesas.

“Acho que ela guarda para si o que pensa e pode ser que converse com dois ou três dos auxiliares mais próximos. Não mais do que isso.” Afirma um deputado estadual que costuma frequentar o gabinete da governadora. Nos últimos tempos, porém, uma coisa fica cada vez mais clara e disso Raquel não faz segredo. É a sua aproximação cada vez maior do senador Fernando Dueire, do MDB, com quem almoça com certa frequência ou se encontra em Brasília sempre que necessário nas muitas viagens que faz à capital federal.



Encontros frequentes

Não é para menos. Dueire tem se colocado à disposição e com frequência assume a relatoria dos empréstimos solicitados pela governadora e que precisam ser aprovados no Senado. Está em sintonia fina com os prefeitos do estado – 86 deles já estão comprometidos com sua reeleição – o que é importante para Raquel que tem em sua base mais de 120 prefeitos. Além disso é do MDB, um partido que ela tem cortejado com a ajuda dele na intenção de atrair para sua base.

Aí poderia residir o grande entrave que Dueire, que assumiu o lugar do senador Jarbas Vasconcelos após sua renúncia por motivos de saúde, teria que enfrentar para ocupar uma das duas vagas para o Senado na chapa de Raquel, afinal o ex-deputado federal Raul Henry, atual presidente estadual do partido, venceu a eleição derrotando o deputado estadual Jarbas Filho, apoiado por ele e é unha e carne com o prefeito João Campos, ao qual declarou apoio logo que venceu a eleição partidária.

De patinho feio a protagonista

Uma fonte nacional do MDB, todavia, informou a este blog que os 12 senadores do partido estão fechados com o apoio à reeleição de Dueire e têm dito que a legenda em Pernambuco vai estar com o candidato a governador que tenha o senador emedebista incluído em sua chapa majoritária. Este mesmo sentimento foi manifestado pelo presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, em um encontro recente da cúpula emedebista.

Não faz muito tempo que nos meios políticos estaduais se considerava Fernando Dueire como o “patinho feio” na disputa pelo Senado. A fábula do patinho feio foi escrita pelo dinamarquês Hans Christian Anderseon e é considerada um clássico da Literatura Infantil. Trata da história de um cisne, nascido no meio de patos e que foi desprezado por ser considerado diferente e feio, até que um dia ele encontrou um grupo de cisnes, descobriu sua origem e viveu feliz no meio dos seus iguais. Sem nunca ter disputado uma eleição – foi suplente de Jarbas - ninguém considerava que Dueire tivesse desenvoltura para disputar a reeleição.

Senador Municipalista

Paulatinamente, no entanto, ele, que costumava circular por todos os ambientes com Jarbas, do qual era chefe de gabinete, foi se inserindo em todas as rodas, desenvolveu amizade forte com os senadores emedebistas, se entende muito bem com Humberto Costa e Teresa Leilão, na companhia dos quais veio de Brasília no avião do presidente Lula para a inauguração da fábrica da Hemobrás, e o que é considerado mais importante para o apoio que tem hoje: abriu seu gabinete para os prefeitos pernambucanos, tem resolvido demandas dos municípios nos ministérios e ganhou a fama de “senador municipalista”, não só por atender os prefeitos mas por defender projetos que beneficie os municípios como o que recentemente foi aprovado permitindo renegociação de dívidas.

- “Dueire é um verdadeiro senador municipalista e isto explica o apoio que ele hoje de prefeitos de todas as regiões – diz o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, o ex-prefeito Marcelo Gouveia. E acrescenta: “ Ele tem encapado nossa causa, batalhou pela aprovação da PEC 66 e da Desoneração da Folha de Pagamento das Prefeituras. Anda muito pelo estado ajudando a melhorar a vida das pessoas destinando emendas para obras e ações importantes. Tem representado bem os municípios no Senado”.

Há no gabinete e Dueire a relação dos 86 prefeitos já comprometidos em apoiá-lo para o Senado, 23 dos quais já gravaram para as redes sociais explicitando isso. Os demais o farão até o final do ano. Há entre esses apoiadores, prefeitos de quase todas as legendas, incluindo o PSB. É fato que somente no início do próximo ano é que estarão cristalizados os palanques da disputa de governador e senador mas não será surpresa, segundo apurou este blog com vários atores políticos estaduais se Dueire, com sua incessante presença nos municípios, estiver muito bem posicionado para renovar o seu mandato no momento das definições. Quem viver, verá.