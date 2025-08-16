Padilha e a festa para João Campos
Quem não conhece essa história pode ter se espantado com a vinda do presidente ao estado esta quinta-feira para uma programação voltada para o Recife
No entorno do presidente Lula, se sabe no meio político pernambucano, o ministro da saúde, Alexandre Padilha, sempre torceu pelo apoio ao prefeito João Campos na eleição de 2026. Saiu dele a indicação do médico Mozart Sales, seu assessor no Ministério de Relações Institucionais e agora no Ministério da Saúde, para vice de João em 2024. A negativa do prefeito que preferiu o atual vice Victor Marques, seu amigo de colégio, não parece ter abalado Padilha apesar de ter deixado rusgas no PT pernambucano. Da mesma forma, o aliado de Raquel no Palácio do Planalto, e que torce para que ela se junte ao projeto de Lula, é o ministro da Casa Civil, Rui Costa, mais influente que Padilha.
Quem não conhece essa história pode ter se espantado com a vinda do presidente ao estado esta quinta-feira para uma programação voltada para o Recife e para o prefeito, apesar do ministro Humberto Costa ter conseguido inserir na agenda a inauguração da fábrica de hemoderivados da Hemobrás, em Goiana, uma iniciativa sua como ministro no primeiro mandato de Lula.
Padilha fez questão de montar com João Campos – a governadora não participou – uma programação que fe z com que o Recife fosse beneficiado, antes que se falasse em Pernambuco como um todo, do novo programa governamental que visa a realização de cirurgias eletivas em hospitais privados, mas atendendo pacientes do SUS. O ministro também anunciou a liberação de R$40 milhões para o Hospital da Mulher do Recife e estendeu sua permanência na capital até esta sexta-feira para agendas com o prefeito, tanto que soube por aqui que sua esposa e filha de 10 anos teriam perdido o visto americano por decisão do presidente Donald Trump. Ele não perdeu porque não tem visto dos Estados Unidos.
Lula e os Senadores
O presidente Lula, que viaja no avião presidencial ao lado dos ministros na parte da frente da Aeronave, durante o voo de Brasília para o Recife, esta quinta-feira foi para a parte mais de trás grande parte do tempo para conversar com os senadores pernambucanos Humberto Costa, Teresa Leitão e Fernando Dueire. Estavam no voo também os ministros Alexandre Padilha, Luciana Santos, Jader Filho, Silvio Costa Filho e Wolney Queiroz; o prefeito João Campos e os deputados federais Túlio Gadelha, Pedro Campos e Carlos Veras.
Homenagem a Dom Fernando
A comunidade católica comemora este domingo o Jubileu de Prata do Arcebispo Emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Haverá Missa em Ação de Graças às 16 horas na Basílica Sagrado Coração de Jesus (Igreja do Salesiano) na rua Dom Bosco, na Boa Vista. Dom Fernando é muito querido na Arquidiocese que assumiu substituindo Dom Cardoso. Conseguiu pacificar o clero e, com simplicidade, trouxe a Fazenda da Esperança para a Região Metropolitana, inaugurou a Casa do Pão na rua do Imperador para atender aos moradores de rua e instalou dezenas de novas paróquias no Grande Recife.
Novo superintendente da Sudene
O economista Francisco Ferreira Alexandre, do PT de Pernambuco, foi nomeado esta sexta-feira como novo superintendente da Sudene, em substituição a Danilo Cabral. Sua nomeação foi feita pelo ministro da Casa Civil, da Presidência da República, Rui Costa e publicada no Diário Oficial da União. A posse ainda não foi marcada. Assim como aconteceu com Danilo, Francisco foi uma indicação do senador Humberto Costa.
Pergunta que não quer calar
Danilo Cabral vai comparecer à posse de Francisco Alexandre na Sudene?
