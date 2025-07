Lentidão política de Raquel inquieta aliados que vão disputar cargos em 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na viagem que fez ao sertão de 17 a 20 deste mês o prefeito João Campos fez algo que ninguém imaginava: levou para Serra Talhada o vereador do Recife, Wilton Brito, do PSB, para anunciar apoio ao esposo da prefeita Márcia Conrado, Breno Araújo, candidato a deputado estadual, garantindo o compromisso de Márcia, que era eleitora da governadora Raquel Lyra, ao seu projeto para 2026. O gesto do prefeito vem sendo citado entre lideranças da base do Governo como exemplo, argumentando que ele não mede esforços, mesmo tendo uma máquina pública infinitamente menor do que a do estado, para conseguir adesões enquanto Raquel não definiu até agora quais os candidatos a deputado estadual e federal que vai conseguir apoiar através dos prefeitos mais ligados a ela.

Um deles relatou a este blog, em off, que, no caso de Serra Talhada, a governadora saiu em vantagem pois o apoio do deputado estadual Luciano Duque, que está trabalhando dia e noite para reelegê-la, e dos irmãos Oliveira – Waldemar e Sebastião – é suficiente para ela vencer no município, onde a prefeita perdeu espaço ao romper com Luciano, mas explicou que a forma vagarosa de atuar da governadora tem inquietado muita gente. Os prefeitos desejam ter logo definidos seus candidatos a deputado para irem criando laços da população com os mesmos e deputados que desejam disputar pelo PSD estão se perguntando se, quando houver definições, ainda vai haver espaço para fazer contas e tomar decisões.

Este blog apurou com diversas fontes que o prefeito João Campos está diretamente ou via interlocutores marcando conversas com prefeitos e deputados que já apoiam a governadora para encontrar brechas na busca por entendimentos futuros. “Ninguém vai rejeitar conversa, uma coisa é conversar e outra se entender, mas o simples gesto de aproximação anima muita gente” – disse uma fonte que torce por Raquel e anda preocupada com a situação. A conclusão é de que ela tem uma forma diferente de trabalhar a política que deu certo em Caruaru mas pode não dar no estado, sobretudo diante de um adversário perspicaz como o prefeito do Recife.

Blogdellas dá furo que só agora sai na Veja

Contando com a agudeza do analista de pesquisas pernambucano Maurício Romão, nosso colaborador, este blog publicou, em primeira mão, há mais de uma semana o ranking sobre a popularidade dos presidentes e primeiros ministros de todo o mundo divulgado pela empresa de pesquisas dos Estados Unidos Morning Consult Pro mostrando que o primeiro lugar está ocupado pelo primeiro ministro da Índia, Narendra Modi com 75% de aprovação vindo em segundo lugar o presidente da Coreia do Sul Lee Jae-Myung (59%), seguido de Javier Milei, da Argentina com 57%. O presidente Trump é o oitavo e Lula o 18º lugar. Só esta segunda-feira a Revista Veja deu a notícia ressaltando que Lula está na lanterna.

Olinda e Camaragibe com guardas armados

As guardas municipais da Região Metropolitana vão estar armadas dentro de pouco tempo. Esta terça-feira depois que a prefeita de Olinda, Mirella Almeida, anunciou que os guardas do município receberam autorização da Polícia Federal para portar armas após um processo de treinamento e da qualificação do município para exercer a fiscalização e controle dos armamentos, o prefeito de Camaragibe, Diego Cabral, afirmou que a guarda do seu município deve receber a mesma qualificação nos próximos dias.

Jarbas Filho na estrada

O deputado estadual Jarbas Filho (MDB) é dos parlamentares residentes no Recife o que mais viaja para visitar suas bases no interior, criando laços difíceis de serem rompidos com seus prefeitos e ex-prefeitos. Este sábado ele foi ao município de Parnamirim para o encerramento da festa de Nossa Senhora de Sant’Ana, padroeira do município, acompanhado pelo ex-prefeito Nininho Carvalho e outras lideranças políticas que o apoiam.

Pergunta que não quer calar

Não é boa a perspectiva de entendimento entre o Governo e a Oposição na Assembleia neste segundo semestre?

