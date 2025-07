Últimas decisões de Alexandre de Moraes fortaleceram Jair Bolsonaro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Pouco mais de uma semana depois que o presidente Lula ganhou novos ares ao defender a soberania brasileira diante da decisão do presidente Donald Trump de aplicar tarifa de 50% às exportações brasileiras para os Estados Unidos, espalhando pânico entre as empresas exportadoras e seus empregados, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, conferiu igual alento ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que Trump quer livrar da cadeia, obrigando-o a usar tornozeleira eletrônica, proibindo-o de dar entrevista à imprensa e responsabiliza-o, criminalmente, caso alguém reproduzisse uma fala sua, mesmo antiga, nas redes sociais.

Bolsonaro, que estava a caminho de um grande problema, sendo responsabilizado pela esquerda de ter provocado o tarifaço e de trabalhar contra a soberania brasileira, passou a ter sua liberdade de expressão defendida por juristas e por órgãos da grande imprensa brasileira ao ponto do ministro, que o ameaçava de prisão preventiva sob acusação de que ele desobedecera uma ordem judicial ao mostrar a tornozeleira para a imprensa e se confessar humilhado e perseguido, desistiu da punição.

De criminoso, como o coloca perante a lei a Procuradoria Geral da República e a 1ª turma do STF comandada por Moraes, o ex-presidente virou vítima, o melhor lugar para quem é acusado de ter articulado um golpe de estado e estar ameaçado de, condenado, cumprir pena de até 40 anos de cadeia. Nas redes sociais, onde este proibido de se manifestar e não faz postagens há uma semana, o ex-presidente continua ganhando novos seguidores segundo a Agência Ativaweb, que faz análise de dados que comprovou o ingresso de 122.876 novos seguidores no perfil de ex-presidente. Palavras como “censura” e “perseguição” deram novo combustível ao bolsonarismo, para postar críticas a Moraes, como registrou o portal Metrópoles citando a Ativaweb. Os aliados de Bolsonaro, conforme constatou a agência, registraram 69,5% de mensagens com sentimento positivo no período, 24,7% negativo e apenas 5,8% neutro, o que demonstraria disposição para seguir em frente.

Pulso Brasil e noticiário sobre Lula

A pesquisa Pulso Brasil, realizada pelo Ipespe, demonstrou que entre os meses de maio e julho aumentou de 19 para 31% o noticiário favorável ao Governo Lula na visão da população brasileira. Já o noticiário desfavorável apesar de alto caiu de 45 para 41%. O noticiário neutro caiu de 28 para 20%. Realizado entre 19 e 22 deste mês, o levantamento já registrou o impacto causado no país pelas tarifas impostas pelo presidente Trump. Dos 2.500 entrevistados, 14% citaram as tarifas como o ítem número 1 do que ouviram ou viram de notícias sobre o Governo. Em seguida vieram as notícias sobre retaliação, o pronunciamento do presidente sobre o assunto e a defesa da soberania.

Fernando Monteiro no PSD?

O deputado federal Fernando Monteiro, que saiu do PP, pode se filiar ao PSD, da governadora Raquel Lyra, durante a janela partidária de abril. O prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, que o apoia, teria convencido o parlamentar a optar pelo partido de Raquel para facilitar a conquista de votos no município. Na última eleição o candidato de Caruaru apoiado pela governadora e pelo atual prefeito foi Daniel Coelho, que agora busca aumentar sua performance na Região Metropolitana. Candidato a prefeito do Recife ele acabou perdendo bases interioranas.

Pergunta que não quer calar

Quantos deputados federais e estaduais o PSD vai eleger no estado em 2026?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com