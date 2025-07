Miguel Coelho vai às redes para viabilizar candidatura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a possibilidade de enfrentar dificuldades para se viabilizar como candidato ao Senado pela Federação PP/União Brasil em função da concorrência com o deputado federal Eduardo da Fonte, do PP, também determinado a disputar o posto, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, iniciou esta terça-feira uma campanha pelas redes sociais se apresentando como candidato a uma das duas vagas disponíveis para o Senado na eleição de 2026.

Em vídeo do instagram Miguel fala das atribuições de um senador e ataca os atuais senadores pernambucanos afirmando não saber o que eles estão fazendo pelo estado. Após explicar que um senador tem o dever de buscar investimentos para o estado nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e segurança ele completa: “cada senador tem direito, por ano, a cerca de R$ 70 milhões em emendas. E o que os nossos senadores estão fazendo? Como isso foi aplicado em Pernambuco nos últimos oito anos? Em que cidades esse dinheiro foi investido?”

Após a provocação ele conclui: “pela nossa história e pela força do nosso grupo, entendo que temos todas as credenciais para assumir uma vaga no Senado a partir do próximo ano para fazer a diferença na vida de quem mais precisa e de Pernambuco um estado mais forte”.



Rueda presente

Ontem mesmo, coincidindo com a estréia do vídeo citado acima, o presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, deu uma entrevista ao blog Edmar Lyra reafirmando que o partido “não abre mão” do projeto de fazer Miguel senador, e concluindo que “ele tem o apoio de toda direção nacional da legenda”

PP também já falou

Recentemente o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, declarou o mesmo sobre Eduardo da Fonte. Resta saber para que lado a balança vai pesar mais daqui para a frente. Eduardo da Fonte é o presidente estadual da Federação com direito a definir os rumos da legenda e apoia a governadora Raquel Lyra. Já Rueda também disse ontem que fará o possível para a Federação fechar com o prefeito João Campos. A intriga, portanto, está feita. É esperar as consequências.

Raquel na Fenearte

A governadora Raquel Lyra inaugura esta quarta-feira a 25ª edição da Fenearte, considerada a maior feira de artesanato da América Latina. Com enorme sucesso até hoje, a feira foi criada pelo ex-governador Jarbas Vasconcelos e mantida pelos seus sucessores. Este ano Raquel prestou homenagem a Jarbas no evento de lançamento da mesma.

Pergunta que não quer calar

Em que vai terminar a disputa entre Miguel Coelho e Eduardo da Fonte pela vaga do Senado na Federação PP/União Brasil?

