Exclusivo: Aliado de João Campos é o novo presidente do PT no Recife

O vereador do Recife, Osmar Ricardo, que votou na eleição de 2024 levando sobre os ombros uma grande bandeira do PSB, venceu a eleição para presidente do PT no Recife fortalecendo o grupo que defende o apoio ao prefeito João Campos na eleição do ano que vem. A apuração terminou às 3 horas desta madrugada e deve ser oficializado em entrevista coletiva às 11 horas.

Osmar ficou na primeira suplência na eleição do ano passado mas foi beneficiado por João Campos que convidou o vereador Marco Aurélio (PV), da mesma Federação, para ocupar uma secretaria, garantindo a Osmar o direito de assumir a vaga na Câmara Municipal.

O resultado no Recife também é uma vitória da senadora Teresa Leitão que o apoiou enquanto o senador Humberto Costa lançou a candidatura do ex-vereador Jairo Brito que acabou em segundo lugar. O cientista político Pedro Alcântara, apoiado pelo deputado estadual João Paulo Silva e pelo ex-deputado federal Fernando Ferro ficou em terceiro lugar.

Osmar teve 5. 582 votos, Jairo Brito teve 2. 695 e Pedro Alcântara 450 votos.

Quem é Osmar

O vereador Osmar Ricardo é irmão do atual secretário de Meio Ambiente da Prefeitura do Recife, Oscar Barreto. Os dois têm há anos o controle do PT no Recife. Este ano a tendência CNB, que tem como principal dirigente o senador Humberto Costa, decidiu lançar o ex-vereador Jairo Brito como candidato a presidente acreditando que ele teria força para derrotar os dois irmãos, que conseguem levar o PT/ Recife a seguir o comando que determinam. Não foi desta vez, no entanto, que Oscar e Osmar, desta vez com o apoio de João Campos, perderam a hegemonia da legenda na capital.

Como aconteceu na eleição do MDB estadual, o prefeito ajudou no que pode os correligionários a vencer mais uma vez. Para isso o atual presidente Cirilo Mota, que desejava se reeleger com o apoio dos dois, foi obrigado a ceder o lugar a Osmar com maior envergadura para derrotar o candidato de Humberto. O grupo também atraiu a senadora Teresa Leitão que defende o apoio a João Campos em 2026.