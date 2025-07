Com grande margem de votos, Carlos Veras será o novo presidente estadual do PT

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O deputado federal Carlos Veras, da corrente CNB(Construindo um Novo Brasil), do PT, que tem como o maior expoente no estado o senador Humberto Costa, deve ser confirmado oficialmente como vencedor do PED (Processo de Eleições Diretas) do partido cujas apurações vararam a madrugada, se tornando presidente da legenda no estado pelos próximos quatro anos.

Tendo como único concorrente o ex-deputado federal Fernando Ferro, Veras teve expressiva votação no interior – em alguns municípios chegou a 90% dos votos – em função de um arrojado jogo de cintura que o fez juntar no mesmo palanque os senadores Humberto Costa e Teresa Leitão. Dos seis candidatos iniciais a presidente estadual, quatro desistiram para apoiá-lo, inclusive o apresentado por Teresa.

Ele deve compor uma direção com representação de todas as tendências e se propõe a trabalhar pelo engajamento cada vez maior da militância que anda muito afastada da mobilização partidária. Também pretende, como já confessou, fazer com que o PT volte a ter protagonismo na política estadual.

Nos últimos anos, os petistas ficaram muito dependentes do PSB em função da aliança nacional mas se queixam de que não têm recebido a atenção devida. Em 2022 a senadora Teresa Leitão teve grande dificuldade de ser aceita na aliança porque o PSB queria que ela fosse vice. Precisou Lula intervir.

Em 2024, a mesma Teresa se decepcionou depois que o prefeito João Campos não aceitou dar a vice a um petista – o médico Mozart Sales – por cujo nome ela trabalhou. Agora a senadora tem dito a assessores que espera que a candidatura do senador Humberto Costa à reeleição seja garantida pelo PSB e reitera que é isso que deseja o presidente Lula.

Humberto votou cedo

Humberto, eleitor no Recife, votou cedo mas viajou em seguida para Brasília pois como presidente interino da legenda a nível nacional precisava acompanhar o ritmo da votação e, em seguida, a apuração. Como tem sido o mote petista atual, reforçou a necessidade de mobilizar a militância para 2026.

Teresa também foi a Brasília

A senadora Teresa Leitão viajou a Brasília à tarde adiantando que têm agendas a cumprir esta segunda-feira. Na verdade, os petistas que não conseguiram usar urnas eletrônicas na votação do PED, como pretendiam, tiveram que fazer a votação em cédulas de papel. Por isso, a previsão no estado era concluir a apuração no Recife na madrugada ou na manhã desta segunda-feira.

Pergunta que não quer calar

O vereador do Recife Osmar Ricardo, muito ligado ao prefeito João Campos, vai ser confirmado presidente do partido na capital, como previam na noite deste domingo até seus adversários?

