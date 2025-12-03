Número de idosos ocupados bate recorde no Brasil em 2024, aponta IBGE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cerca de 8,3 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais estavam trabalhando, e mais da metade atuava por conta própria ou como empregador

Clique aqui e escute a matéria

Em 2024, aproximadamente 8,3 milhões de pessoas com 60 anos ou mais estavam trabalhando, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa um recorde desde o início da série histórica, em 2012.

Crescimento

Do total de 34,1 milhões de idosos, um em cada quatro (24,4%) estava ocupado no ano passado, um aumento constante desde 2020:

2020 - 19,8%

2021 - 19,9%

2022 - 21,3%

2023 - 23%

2024 - 24,4%

Impacto da reforma da previdência

A analista do IBGE Denise Guichard Freire aponta que, além do aumento da expectativa de vida, a reforma da previdência, promulgada em 2019, é um dos fatores para a maior permanência no mercado de trabalho.

"Certamente a reforma da previdência é um dos fatores que levam as pessoas a ter que trabalhar mais tempo, a contribuir mais tempo para conseguir se aposentar", afirmou.

Desemprego baixo entre idosos

O levantamento também mostra que a taxa de desocupação dessa população foi de 2,9% em 2024, a menor da série histórica do IBGE. Para efeito de comparação, o desemprego no total da população era de 6,6%.

Entre 60 e 69 anos, 34,2% estavam ocupados, sendo 48% dos homens e 26,2% das mulheres. No grupo de 70 anos ou mais, a ocupação caiu para 16,7%, com 15,7% dos homens e 5,8% das mulheres trabalhando.

Idosos preferem trabalho por conta própria

Mais da metade dos idosos ocupados (51,1%) atuava como conta própria (43,3%) ou empregador (7,8%). Na população total, essa proporção é de 29,5%. Já a forma de trabalho mais comum para a população é como empregado com carteira assinada (38,9%), mas entre os idosos apenas 17% tinham essa condição.

Os idosos tiveram rendimento médio de R$ 3.561 por mês em 2024, 14,6% acima da média da população com 14 anos ou mais (R$ 3.108). Em contrapartida, eles apresentam menor formalização: enquanto 59,4% da população ocupada tinha carteira assinada ou contribuía para a previdência, entre os idosos o índice era de 44,3%.

O IBGE considera informais os empregados sem carteira assinada, além de trabalhadores por conta própria e empregadores que não contribuem para a previdência social.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

