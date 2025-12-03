Número de idosos ocupados bate recorde no Brasil em 2024, aponta IBGE
Cerca de 8,3 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais estavam trabalhando, e mais da metade atuava por conta própria ou como empregador
Em 2024, aproximadamente 8,3 milhões de pessoas com 60 anos ou mais estavam trabalhando, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa um recorde desde o início da série histórica, em 2012.
Crescimento
Do total de 34,1 milhões de idosos, um em cada quatro (24,4%) estava ocupado no ano passado, um aumento constante desde 2020:
- 2020 - 19,8%
- 2021 - 19,9%
- 2022 - 21,3%
- 2023 - 23%
- 2024 - 24,4%
Impacto da reforma da previdência
A analista do IBGE Denise Guichard Freire aponta que, além do aumento da expectativa de vida, a reforma da previdência, promulgada em 2019, é um dos fatores para a maior permanência no mercado de trabalho.
"Certamente a reforma da previdência é um dos fatores que levam as pessoas a ter que trabalhar mais tempo, a contribuir mais tempo para conseguir se aposentar", afirmou.
Desemprego baixo entre idosos
O levantamento também mostra que a taxa de desocupação dessa população foi de 2,9% em 2024, a menor da série histórica do IBGE. Para efeito de comparação, o desemprego no total da população era de 6,6%.
Entre 60 e 69 anos, 34,2% estavam ocupados, sendo 48% dos homens e 26,2% das mulheres. No grupo de 70 anos ou mais, a ocupação caiu para 16,7%, com 15,7% dos homens e 5,8% das mulheres trabalhando.
Idosos preferem trabalho por conta própria
Mais da metade dos idosos ocupados (51,1%) atuava como conta própria (43,3%) ou empregador (7,8%). Na população total, essa proporção é de 29,5%. Já a forma de trabalho mais comum para a população é como empregado com carteira assinada (38,9%), mas entre os idosos apenas 17% tinham essa condição.
Os idosos tiveram rendimento médio de R$ 3.561 por mês em 2024, 14,6% acima da média da população com 14 anos ou mais (R$ 3.108). Em contrapartida, eles apresentam menor formalização: enquanto 59,4% da população ocupada tinha carteira assinada ou contribuía para a previdência, entre os idosos o índice era de 44,3%.
O IBGE considera informais os empregados sem carteira assinada, além de trabalhadores por conta própria e empregadores que não contribuem para a previdência social.