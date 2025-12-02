fechar
Podcast | Notícia

O Brasil e a Previdência

Por Rádio Jornal Publicado em 02/12/2025 às 12:19
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã - Rádio Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Pela primeira vez, a expectativa de vida dos brasileiros chega a setenta e seis anos e seis meses de idade, segundo pesquisa do IBGE. A boa notícia reflete condições favoráveis na saúde dos brasileiros, ao mesmo tempo em que acende um alerta para a sustentabilidade da Previdência Social no país. No Debate desta terça-feira (02), a comunicadora Natalia Ribeiro fala com os convidados sobre o envelhecimento da população, déficit previdenciário, informalidade no mercado de trabalho, judicialização elevada e regras de transição para as aposentadorias. Participam os advogados especialistas em direito previdenciário Rômulo Saraiva, João Varella e Kéops Mendes.

Leia também

Os desafios da indústria

Os desafios da indústria
Mentes Criminosas: Debate aborda por que criminosos viram celebridades e atraem grande público
Crimes reais

Mentes Criminosas: Debate aborda por que criminosos viram celebridades e atraem grande público

Compartilhe

Tags