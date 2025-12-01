fechar
Podcast | Notícia

Os desafios da indústria

Por Rádio Jornal Publicado em 01/12/2025 às 13:02 | Atualizado em 01/12/2025 às 13:14
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã - Rádio Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Debate da Super Manhã: Um ano desafiador chega ao fim. Um ciclo marcado por decisões políticas que impuseram tarifas elevadas de taxação ao Brasil, com impacto relevante na economia do país e do estado. Enquanto isso, antigos desafios continuam sendo realidade para um setor relevante para a economia e que emprega um número expressivo de pessoas: a indústria. No Debate desta segunda-feira (1º), a comunicadora Natalia Ribeiro fala com os convidados sobre o ambiente econômico para a indústria no estado. Incentivos, benefícios e programas. Como avançar diante de cenários desafiadores e de um ano eleitoral que se aproxima. Participam o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso, e o presidente da Associação Nordestina de Logística (Anelog), Fernando Trigueiro.

Leia também

Mentes Criminosas: Debate aborda por que criminosos viram celebridades e atraem grande público
Crimes reais

Mentes Criminosas: Debate aborda por que criminosos viram celebridades e atraem grande público
Debate na Rádio Jornal discute papel do Estado, privatizações e emendas parlamentares
Debate

Debate na Rádio Jornal discute papel do Estado, privatizações e emendas parlamentares

Compartilhe

Tags