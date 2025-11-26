Debate na Rádio Jornal discute papel do Estado, privatizações e emendas parlamentares
O debate desta quarta-feira (26) reuniu o deputado estadual Coronel Alberto Feitosa, o ex-prefeito, Laécio Queiroz e o professor Antônio Fernandes
Clique aqui e escute a matéria
Nesta quarta-feira (26) o debate da Rádio Jornal reuniu o deputado estadual Coronel Alberto Feitosa, o ex-prefeito e consultor de gestão, Laécio Queiroz e o professor Antônio Fernandes, mestre em Ciência Política, para discutir temas centrais da administração pública e das disputas políticas atuais no país.
A conversa abordou o papel do Estado, a participação da iniciativa privada em serviços públicos, o avanço das emendas parlamentares e os impactos dessas decisões no equilíbrio entre os poderes.
Papel do Estado e modelo de gestão
Os convidados analisaram as atribuições históricas do Estado (como garantia de direitos, regulação econômica e promoção do bem-estar) e como essas funções vêm sendo reconfiguradas com a presença crescente da iniciativa privada em serviços essenciais.
O professor Antônio Fernandes destacou que a discussão contemporânea deixou de girar em torno de “Estado grande ou Estado pequeno” e passou a focar na necessidade de um Estado eficiente.
“Nós temos, na verdade, uma legislação sobre esses modos de privatização, concessões, não é de agora. O que a gente tem visto hoje é uma discussão muito mais saindo daquela ideia de ‘Ah o estado grande, o estado pequeno’, mas para um estado que seja eficiente.”
Concessões
Durante o debate, os participantes detalharam as diferenças entre os dois instrumentos:
- Concessões: delegação temporária de um serviço público à iniciativa privada mediante contrapartidas. O modelo é utilizado, por exemplo, nos terminais integrados do Recife.
- Privatizações: venda definitiva de ativos do Estado, como no caso da Eletrobras, o que levanta questões sobre soberania e controle estratégico.
Feitosa defendeu que o Estado tem recorrido a esses mecanismos por falta de recursos para investir. Ele citou o metrô do Recife, que exigiria cerca de R$ 3 bilhões para requalificação, como exemplo da incapacidade financeira estatal.
Laécio reconheceu que concessões e privatizações podem ser ferramentas úteis, mas afirmou que o Estado precisa ser forte. Ele citou países como Reino Unido, Canadá e Alemanha, que vêm reestatizando serviços básicos após falhas de fiscalização de contratos privados.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Eu sou favorável nem a estado grande, nem a estado pequeno, eu sou favorável a estado forte. O estado tem que ser forte para poder enfrentar as dificuldades dele e atender a população.”
Aeroporto do Recife e Compesa
A concessão do Aeroporto Internacional do Recife para a empresa espanhola Aena foi alvo de críticas de Feitosa, que questionou por que o ativo não foi transferido para uma empresa pública brasileira.
A discussão também abordou o futuro da Compesa, em um momento em que o governo de Pernambuco estuda a concessão dos serviços de distribuição de água e saneamento.
PEC das emendas
Outro ponto central foi a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) em análise na Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE), que busca fixar o percentual das emendas parlamentares em 1,55% da Receita Corrente Líquida (RCL), amparada por decisão recente do STF.
Se aprovada, a mudança elevaria o total anual de emendas de aproximadamente R$ 302 milhões para cerca de R$ 875 milhões, aumentando o valor individual destinado a cada deputado de R$ 6 milhões para algo entre R$ 12 e R$ 15 milhões.
O professor Antônio Fernandes enfatizou que o Brasil vive uma situação excepcional entre os países democráticos: parlamentares brasileiros têm valores de emendas assegurados diretamente na Constituição, sem necessidade de realocação de recursos.
Ele alertou que o fortalecimento do Legislativo nesse cenário tem levado prefeitos a buscarem investimentos diretamente na ALEPE e no Congresso, reduzindo a dependência do Executivo e dos ministérios.
"Os prefeitos vão cada vez mais ir pros corredores da Assembleia e da Câmara do que ir para os ministérios, que é essa a mudança que a gente tem visto muito, cada vez mais."
Processo de Bolsonaro
No final do programa, o deputado Alberto Feitosa criticou o processo que levou à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e à condenação de militares envolvidos em investigações.
Ele afirmou que houve violação do devido processo legal e questionou o julgamento ter sido conduzido pela Primeira Turma do STF, e não pelo Plenário.
“Então, quando o processo nasce, onde o relator é vítima, ele é investigador, ele é interrogador e ele é julgador, esse processo para mim é nulo de pleno direito.”