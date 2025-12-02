fechar
'Ela fez o que uma leoa faz', diz bióloga sobre ataque em zoológico de João Pessoa

Bióloga do Parque Arruda Câmara diz que animal agiu por instinto ao atacar jovem de 19 anos que invadiu o recinto. Leona não será sacrificada.

Por JC Publicado em 02/12/2025 às 21:53
Leoa Leona no zoológico Parque da Bica, em João Pessoa-PB
Leoa Leona no zoológico Parque da Bica, em João Pessoa-PB - Prefeitura de João Pessoa/Divulgação

*Com informações do Estadão Conteúdo

A bióloga do Parque Arruda Câmara (conhecido como Parque da Bica), em João Pessoa, afirmou que o ataque que resultou na morte de um jovem de 19 anos no último domingo foi uma reação instintiva do animal. Gerson de Melo Machado invadiu o recinto da leoa Leona e acabou não resistindo aos ferimentos.

“Ela fez apenas o que uma leoa faz, ela nunca será a vilã”, declarou a bióloga Marília Gabriela Leite, especialista em animais silvestres. Segundo ela, a entrada de uma pessoa no recinto equivale, para o predador, à presença de uma ameaça territorial ou presa.

A administração do parque agiu rápido para informar que o animal não será sacrificado. Em nota, a gestão esclareceu que Leona é saudável e não apresenta agressividade fora desse contexto específico.

"O protocolo em situações como essa prevê exatamente o que está sendo feito: monitoramento, avaliação comportamental e cuidados especializados", diz o comunicado.

Comportamento e segurança

O veterinário do parque, Thiago Nery, classificou o episódio como um incidente "absolutamente imprevisível" e garantiu que o recinto segue os padrões de segurança. Leona, que nasceu no zoológico em 2006, passará por acompanhamento nos próximos dias devido ao estresse sofrido.

Especialistas reforçam que, na natureza, o comportamento agressivo é esperado quando o território é invadido. Mesmo tendo respondido aos comandos de manejo para ser contida sem armas, a leoa agiu conforme sua natureza de predadora.

Histórico da vítima

Segundo laudos psiquiátricos, Gerson de Melo Machado era esquizofrênico e apresentava sintomas psicóticos ativos. Apelidado de "Vaqueirinho de Mangabeira", ele escalou um muro de seis metros para entrar na jaula.

Um mês antes da tragédia, a Justiça havia determinado a internação do rapaz, que acumulava passagens por furtos e danos.

