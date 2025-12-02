'Ela fez o que uma leoa faz', diz bióloga sobre ataque em zoológico de João Pessoa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bióloga do Parque Arruda Câmara diz que animal agiu por instinto ao atacar jovem de 19 anos que invadiu o recinto. Leona não será sacrificada.

*Com informações do Estadão Conteúdo

A bióloga do Parque Arruda Câmara (conhecido como Parque da Bica), em João Pessoa, afirmou que o ataque que resultou na morte de um jovem de 19 anos no último domingo foi uma reação instintiva do animal. Gerson de Melo Machado invadiu o recinto da leoa Leona e acabou não resistindo aos ferimentos.

“Ela fez apenas o que uma leoa faz, ela nunca será a vilã”, declarou a bióloga Marília Gabriela Leite, especialista em animais silvestres. Segundo ela, a entrada de uma pessoa no recinto equivale, para o predador, à presença de uma ameaça territorial ou presa.

A administração do parque agiu rápido para informar que o animal não será sacrificado. Em nota, a gestão esclareceu que Leona é saudável e não apresenta agressividade fora desse contexto específico.

"O protocolo em situações como essa prevê exatamente o que está sendo feito: monitoramento, avaliação comportamental e cuidados especializados", diz o comunicado.

Comportamento e segurança

O veterinário do parque, Thiago Nery, classificou o episódio como um incidente "absolutamente imprevisível" e garantiu que o recinto segue os padrões de segurança. Leona, que nasceu no zoológico em 2006, passará por acompanhamento nos próximos dias devido ao estresse sofrido.

Especialistas reforçam que, na natureza, o comportamento agressivo é esperado quando o território é invadido. Mesmo tendo respondido aos comandos de manejo para ser contida sem armas, a leoa agiu conforme sua natureza de predadora.

Histórico da vítima

Segundo laudos psiquiátricos, Gerson de Melo Machado era esquizofrênico e apresentava sintomas psicóticos ativos. Apelidado de "Vaqueirinho de Mangabeira", ele escalou um muro de seis metros para entrar na jaula.

Um mês antes da tragédia, a Justiça havia determinado a internação do rapaz, que acumulava passagens por furtos e danos.