fechar
Brasil | Notícia

Frei Gilson assume missão religiosa de construir a Obra Guadalupe, um novo centro espiritual em São Paulo

Missão eclesial na Diocese de Santo Amaro será um centro de Adoração Perpétua e acolhimento para a busca de silêncio, cura interior e espiritual

Por JC Publicado em 03/12/2025 às 13:00 | Atualizado em 03/12/2025 às 15:09
Frei Gilson assume missão religiosa de construir a Obra Guadalupe, um novo centro espiritual em São Paulo
Frei Gilson assume missão religiosa de construir a Obra Guadalupe, um novo centro espiritual em São Paulo - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Frei Gilson, um dos religiosos mais famosos da evangelização no País, apresentou oficialmente ao público o projeto da futura Obra de Contemplação e Evangelização Nossa Senhora de Guadalupe, a ser construído em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. O novo espaço surge com o propósito de oferecer aos fiéis um ambiente dedicado à oração profunda, ao encontro com Deus e ao fortalecimento da vida espiritual.

A missão foi confiada ao frei pelo bispo diocesano Dom José Negri, na Diocese de Santo Amaro. Segundo o religioso, a obra será totalmente voltada para acolher pessoas que buscam silêncio, recolhimento, cura interior e renovação da fé. A iniciativa representa uma resposta ao crescente desejo dos fiéis por locais que favoreçam a contemplação, a escuta e a intimidade com Deus.

Frei Gilson enfatizou que o local não será voltado para grandes eventos ou multidões, mas sim destinado a todos que buscam a reconciliação com Deus, a restauração espiritual ou o reencontro com a fé. “Não será um espaço para grandes eventos, mas para almas que precisam se restaurar e viver uma experiência profunda com Deus”, ressaltou.

Adoração e referência missionária no País

O projeto prevê a construção de um espaço propício para retiros espirituais, onde os participantes poderão vivenciar momentos de silêncio e oração. O coração da Obra será a Adoração Perpétua ao Santíssimo Sacramento, que ocorrerá 24 horas por dia e será responsável por sustentar espiritualmente toda a missão. “A adoração será o coração deste lugar. Haverá sempre alguém diante de Jesus, sustentando tudo com a oração”, afirmou Frei Gilson.

Além de ser um santuário de contemplação, o espaço impulsionará as atividades missionárias que o frei conduz tanto no Brasil quanto no exterior. O local será marcado por acolhimento, intensa devoção e formação espiritual, inspirado pela espiritualidade de Nossa Senhora de Guadalupe.
O religioso recordou que a obra é eclesial, não pessoal. “É um chamado da Igreja, e eu o abraço com alegria e responsabilidade”, declarou o frei.

Atualmente, o primeiro passo para a implantação é a aquisição do terreno onde a Obra Guadalupe será construída. Embora exista uma mobilização voluntária para possibilitar esse início, frei Gilson reafirma que a obra é guiada pela fidelidade à Igreja, pela fé e pela transparência. Ele conta com a colaboração dos fiéis, reforçando que “Esta não é uma obra minha. É uma obra da Igreja e conto com a colaboração dos fiéis. Nossa Senhora de Guadalupe está conduzindo cada passo desse caminho”.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A campanha de arrecadação para a compra do terreno, iniciada durante o período dos 40 dias com São Miguel, já alcançou 89% do valor necessário. Para concretizar a Obra, o frei renova o apelo pela colaboração dos fiéis rumo aos 100%. As doações podem ser realizadas via PIX: doe@virgemdeguadalupe.com.

 

Leia também

Soteldo marca duas vezes e Fluminense vence Grêmio em Porto Alegre
Brasileirão

Soteldo marca duas vezes e Fluminense vence Grêmio em Porto Alegre
Globo define período de início da produção da continuação de Avenida Brasil
Avenida Brasil

Globo define período de início da produção da continuação de Avenida Brasil

Compartilhe

Tags