Frei Gilson assume missão religiosa de construir a Obra Guadalupe, um novo centro espiritual em São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Missão eclesial na Diocese de Santo Amaro será um centro de Adoração Perpétua e acolhimento para a busca de silêncio, cura interior e espiritual

Clique aqui e escute a matéria

Frei Gilson, um dos religiosos mais famosos da evangelização no País, apresentou oficialmente ao público o projeto da futura Obra de Contemplação e Evangelização Nossa Senhora de Guadalupe, a ser construído em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. O novo espaço surge com o propósito de oferecer aos fiéis um ambiente dedicado à oração profunda, ao encontro com Deus e ao fortalecimento da vida espiritual.

A missão foi confiada ao frei pelo bispo diocesano Dom José Negri, na Diocese de Santo Amaro. Segundo o religioso, a obra será totalmente voltada para acolher pessoas que buscam silêncio, recolhimento, cura interior e renovação da fé. A iniciativa representa uma resposta ao crescente desejo dos fiéis por locais que favoreçam a contemplação, a escuta e a intimidade com Deus.

Frei Gilson enfatizou que o local não será voltado para grandes eventos ou multidões, mas sim destinado a todos que buscam a reconciliação com Deus, a restauração espiritual ou o reencontro com a fé. “Não será um espaço para grandes eventos, mas para almas que precisam se restaurar e viver uma experiência profunda com Deus”, ressaltou.

Adoração e referência missionária no País

O projeto prevê a construção de um espaço propício para retiros espirituais, onde os participantes poderão vivenciar momentos de silêncio e oração. O coração da Obra será a Adoração Perpétua ao Santíssimo Sacramento, que ocorrerá 24 horas por dia e será responsável por sustentar espiritualmente toda a missão. “A adoração será o coração deste lugar. Haverá sempre alguém diante de Jesus, sustentando tudo com a oração”, afirmou Frei Gilson.

Além de ser um santuário de contemplação, o espaço impulsionará as atividades missionárias que o frei conduz tanto no Brasil quanto no exterior. O local será marcado por acolhimento, intensa devoção e formação espiritual, inspirado pela espiritualidade de Nossa Senhora de Guadalupe.

O religioso recordou que a obra é eclesial, não pessoal. “É um chamado da Igreja, e eu o abraço com alegria e responsabilidade”, declarou o frei.

Atualmente, o primeiro passo para a implantação é a aquisição do terreno onde a Obra Guadalupe será construída. Embora exista uma mobilização voluntária para possibilitar esse início, frei Gilson reafirma que a obra é guiada pela fidelidade à Igreja, pela fé e pela transparência. Ele conta com a colaboração dos fiéis, reforçando que “Esta não é uma obra minha. É uma obra da Igreja e conto com a colaboração dos fiéis. Nossa Senhora de Guadalupe está conduzindo cada passo desse caminho”.

A campanha de arrecadação para a compra do terreno, iniciada durante o período dos 40 dias com São Miguel, já alcançou 89% do valor necessário. Para concretizar a Obra, o frei renova o apelo pela colaboração dos fiéis rumo aos 100%. As doações podem ser realizadas via PIX: doe@virgemdeguadalupe.com.