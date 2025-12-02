Mulher que foi atropelada e arrastada na Marginal Tietê passa por nova cirurgia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Taynara Souza Santos, de 31 anos, permanece internada na UTI no Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Vila Maria, em São Paulo

Taynara Souza Santos, de 31 anos, passará por uma nova cirurgia nesta terça-feira, 2. Ela teve as duas pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por aproximadamente 1 quilômetro na Marginal Tietê no último sábado, 29. Segundo os advogados de Taynara, Wilson Zaska e Fabio Costa, a cirurgia será feita para colocar pinos de sustentação na bacia.

O suspeito do atropelamento é Douglas Alves da Silva, de 26 anos que foi preso no domingo, 30. A Polícia Civil suspeita que Douglas pretendia fugir para o Ceará.

Testemunhas afirmam que Douglas teria tido uma crise de ciúme ao ver a jovem acompanhada de um outro rapaz em um bar. Eles discutiram e, em seguida, ele teria entrado no carro e atropelado a jovem propositalmente. As pessoas relataram que gritaram para que ele parasse, mas que ele saiu em alta velocidade.

A jovem permanece internada na UTI no Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Vila Maria. A Secretaria Municipal da Saúde informou que não pode divulgar detalhes sobre o estado da paciente por sigilo médico. Segundo os advogados da família, o quadro é estável, mas sem previsão de alta. A mãe visitou Taynara e relatou ter visto uma lágrima escorrer após conversar com ela.

Ao Estadão, a irmã de Taynara, Tatiana Souza Santos, contou que será "muito difícil, porque ela sempre foi tão ativa, tão cheia de vida. Ela vai precisar de muito apoio físico e psicológico".

A família de Taynara convocou amigos e familiares para uma corrente de oração em apoio à jovem nesta terça-feira, a partir das 19h, em frente ao hospital.

Família denuncia perfil falsos e vaquinhas online

Nas redes sociais, a irmã de Taynara alertou para perfis falsos criados para divulgar vaquinhas online. "Nós, amigos e familiares, não estamos precisando de dinheiro, estamos pedindo oração. Não depositem dinheiro na conta de ninguém", afirmou.

Segundo ela, é possível que no futuro a família peça apoio financeiro para custear medicamentos, cadeira de roda e implantes, mas no momento eles não estão arrecadando dinheiro.