Estudante esfaqueia 3 pessoas em uma escola particular de Fortaleza
O adolescente foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente e as vítimas foram socorridas pelo Samu. A polícia militar está investigando
Na manhã desta terça-feira (02), um estudante de 15 anos esfaqueou um colega de turma, uma coordenadora e um professor em uma escola particular de Fortaleza, no Ceará.
O adolescente foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
As aulas no colégio foram suspensas e os alunos liberados. As equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foram acionadas no local para realizar as investigações do caso.
O que diz o Ministério Público?
O Ministério Público do Ceará (MPCE) lamentou o caso e informou que o Programa ´Previne vem estimulando, desde 2023, a cultura de paz no ambiente escolar.
"Todos os 184 municípios do Ceará, além do Governo Estadual, aderiram à iniciativa, beneficiando quase 1,5 milhão de estudantes em cerca de 5.500 escolas, incluindo 50 instituições de ensino privadas. Segundo o Caoeduc, até o momento mais de 4.500 comissões foram criadas."
O Ministério Público ainda reafirmou a importância das escolas discutirem o tema, desenvolverem ações de prevenção a casos de bullying e cyberbullying.