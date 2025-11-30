fechar
Brasil | Notícia

Lula chama isenção de IR de 'quase um 14º salário' e sugere TV nova para a Copa

Em pronunciamento em rádio e TV, neste domingo, Lula sugeriu que os contemplados pela medida podem usar a "renda extra" para usar com a família

Por Estadão Conteúdo Publicado em 30/11/2025 às 20:58 | Atualizado em 30/11/2025 às 20:59
O presidente Lula fez pronunciamento à nação sobre a isenção do IR e também um balanço de seus 3 anos de governo
O presidente Lula fez pronunciamento à nação sobre a isenção do IR e também um balanço de seus 3 anos de governo - Reprodução Redes sociais

Clique aqui e escute a matéria

A um ano das eleições, o presidente Luiz Inácio do Lula da Silva afirmou que a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil será "quase um 14ª salário". Em pronunciamento em rádio e TV, neste domingo, Lula sugeriu que os contemplados pela medida podem usar a "renda extra" para quitar uma dívida ou comprar uma televisão com tela maior para ver a Copa do Mundo de 2026.

"A partir de janeiro do ano que vem, o que hoje é desconto no contracheque vira dinheiro extra no bolso. Para viajar com a família. Comer o que mais gosta. Comprar presentes de Natal para os filhos. Quitar uma dívida. Adiantar uma prestação. Comprar uma televisão com tela maior para ver a Copa do Mundo no ano que vem", disse Lula.

A lei de isenção do IR foi sancionada pelo presidente na quarta-feira, 26, e foi uma promessa de campanha do petista. Ao longo do pronunciamento, Lula evitou usar a palavra "isenção" e preferiu falar em ""zero de imposto de renda", mesmo termo que foi utilizado na divulgação do pronunciamento. "Com zero de Imposto de Renda, uma pessoa com salário de R$ 4,8 mil pode fazer uma economia de R$ 4 mil em um ano. É quase um 14º salário", disse.

Lula defendeu que a medida visa atacar a desigualdade no País e destacou que, além de aumentar a faixa de isenção, a lei prevê uma taxação mínima de 10% para os super-ricos, que frisou serem 0,1% da população. "Mais do que uma correção da tabela do imposto de renda, a nova lei ataca a principal causa da desigualdade no Brasil: a chamada injustiça tributária", declarou.

Ele voltou a usar um discurso contra os mais ricos e disse que, ao longo de 500 anos de história, a elite brasileira acumulou "mais e mais privilégios" e que, entre eles, "talvez o mais vergonhoso seja o de pagar menos IR do que a classe média e os trabalhadores".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Lula disse que, hoje, quem "vive do suor do seu trabalho e constrói de fato a riqueza deste País" paga até 27,5% em IR, já "quem vive de renda" paga apenas 2,5%, em média. "Quem mora em mansão, tem dinheiro no exterior, coleciona carros importados, jatinhos particulares e jet-skis, paga dez vezes menos do que uma professora, um policial ou uma enfermeira."

O presidente classificou a situação como "inaceitável" e disse que "era preciso mudar". Acrescentou que a mudança no IR é um passo decisivo para transformar a realidade da desigualdade no Brasil, mas que foi apenas o primeiro.

"Podem ter certeza de que não vamos parar por aí. O que nós queremos é que a população brasileira tenha direito à riqueza que produz com o suor do seu trabalho. Seguiremos firmes combatendo os privilégios de poucos para defender os direitos e as oportunidades de muitos."

Leia também

Terezinha Nunes: Vinda de Lula a Pernambuco e apoio a Humberto em Caruaru aumenta especulações sobre 2026
blog dellas

Terezinha Nunes: Vinda de Lula a Pernambuco e apoio a Humberto em Caruaru aumenta especulações sobre 2026
A linguagem de nicho
opinião

A linguagem de nicho

Compartilhe

Tags