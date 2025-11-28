fechar
Brasil | Notícia

Black Friday: Problemas na entrega lideram ranking de reclamações; veja lista

Levantamento do Reclame AQUI mostra que atrasos e promessas de frete rápido não cumpridas lideram as queixas dos consumidores nesta sexta (28).

Por JC Publicado em 28/11/2025 às 19:34
Estratégias simples ajudam a evitar o endividamento na Black Friday (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)
Estratégias simples ajudam a evitar o endividamento na Black Friday (Imagem: Josep Suria | Shutterstock) - Portal Edicase

*Com informações da Agência Brasil

Problemas de entrega e propaganda enganosa despontam como os principais desafios enfrentados pelos consumidores nesta Black Friday, cujo dia principal é celebrado nesta sexta-feira (28).

Um balanço preliminar divulgado pela plataforma Reclame AQUI aponta que as dificuldades logísticas lideram o ranking de insatisfação. O monitoramento, que considerou dados de quarta (26) e quinta-feira (27), mostra que problemas na entrega respondem por 25,29% de todos os registros.

As queixas mais frequentes envolvem o descumprimento de promessas utilizadas como chamariz de vendas, como “entrega em 2 horas”, “entrega no mesmo dia” ou “frete express”. Segundo a plataforma, esse é um padrão que se repete em edições anteriores do evento.

Ranking das reclamações

Em segundo lugar na lista de problemas aparece a categoria “produto não recebido”, com 12,62% das reclamações. O Reclame AQUI alerta para casos em que o consumidor acredita ser apenas um atraso, mas descobre depois que o item sequer foi despachado ou nunca existiu em estoque.

A terceira posição é ocupada pela “propaganda enganosa”, responsável por 9,33% das queixas. Os relatos indicam que muitas lojas divulgam condições atrativas que mudam repentinamente na hora de finalizar a compra no carrinho.

Outro ponto de atrito são os descontos com regras pouco claras, como limitações de valor ou validade restrita a determinadas regiões, detalhes que muitas vezes passam despercebidos na pressa da compra.

Inteligência Artificial preocupa

O levantamento também traçou o perfil do consumidor neste ano. A maioria (63%) ainda aponta o preço como fator decisivo, mas outros critérios ganharam peso, como valor do frete (29%) e reputação das marcas (23%).

Um dado novo é a preocupação com a tecnologia: 76% dos consumidores afirmam se sentir inseguros com golpes feitos utilizando Inteligência Artificial (IA), e 63% admitem não saber identificar esse tipo de fraude.

Recomendações Para evitar dores de cabeça, a recomendação é verificar o prazo de entrega antes de pagar, pesquisar a reputação da loja e tirar "prints" (capturas de tela) de todas as etapas da compra, especialmente do carrinho e do valor final.

