Black Friday: Problemas na entrega lideram ranking de reclamações; veja lista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Levantamento do Reclame AQUI mostra que atrasos e promessas de frete rápido não cumpridas lideram as queixas dos consumidores nesta sexta (28).

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações da Agência Brasil

Problemas de entrega e propaganda enganosa despontam como os principais desafios enfrentados pelos consumidores nesta Black Friday, cujo dia principal é celebrado nesta sexta-feira (28).

Um balanço preliminar divulgado pela plataforma Reclame AQUI aponta que as dificuldades logísticas lideram o ranking de insatisfação. O monitoramento, que considerou dados de quarta (26) e quinta-feira (27), mostra que problemas na entrega respondem por 25,29% de todos os registros.

As queixas mais frequentes envolvem o descumprimento de promessas utilizadas como chamariz de vendas, como “entrega em 2 horas”, “entrega no mesmo dia” ou “frete express”. Segundo a plataforma, esse é um padrão que se repete em edições anteriores do evento.

Ranking das reclamações

Em segundo lugar na lista de problemas aparece a categoria “produto não recebido”, com 12,62% das reclamações. O Reclame AQUI alerta para casos em que o consumidor acredita ser apenas um atraso, mas descobre depois que o item sequer foi despachado ou nunca existiu em estoque.

A terceira posição é ocupada pela “propaganda enganosa”, responsável por 9,33% das queixas. Os relatos indicam que muitas lojas divulgam condições atrativas que mudam repentinamente na hora de finalizar a compra no carrinho.

Outro ponto de atrito são os descontos com regras pouco claras, como limitações de valor ou validade restrita a determinadas regiões, detalhes que muitas vezes passam despercebidos na pressa da compra.

Inteligência Artificial preocupa

O levantamento também traçou o perfil do consumidor neste ano. A maioria (63%) ainda aponta o preço como fator decisivo, mas outros critérios ganharam peso, como valor do frete (29%) e reputação das marcas (23%).

Um dado novo é a preocupação com a tecnologia: 76% dos consumidores afirmam se sentir inseguros com golpes feitos utilizando Inteligência Artificial (IA), e 63% admitem não saber identificar esse tipo de fraude.

Recomendações Para evitar dores de cabeça, a recomendação é verificar o prazo de entrega antes de pagar, pesquisar a reputação da loja e tirar "prints" (capturas de tela) de todas as etapas da compra, especialmente do carrinho e do valor final.