Black Friday: Problemas na entrega lideram ranking de reclamações; veja lista
Levantamento do Reclame AQUI mostra que atrasos e promessas de frete rápido não cumpridas lideram as queixas dos consumidores nesta sexta (28).
*Com informações da Agência Brasil
Problemas de entrega e propaganda enganosa despontam como os principais desafios enfrentados pelos consumidores nesta Black Friday, cujo dia principal é celebrado nesta sexta-feira (28).
Um balanço preliminar divulgado pela plataforma Reclame AQUI aponta que as dificuldades logísticas lideram o ranking de insatisfação. O monitoramento, que considerou dados de quarta (26) e quinta-feira (27), mostra que problemas na entrega respondem por 25,29% de todos os registros.
As queixas mais frequentes envolvem o descumprimento de promessas utilizadas como chamariz de vendas, como “entrega em 2 horas”, “entrega no mesmo dia” ou “frete express”. Segundo a plataforma, esse é um padrão que se repete em edições anteriores do evento.
Ranking das reclamações
Em segundo lugar na lista de problemas aparece a categoria “produto não recebido”, com 12,62% das reclamações. O Reclame AQUI alerta para casos em que o consumidor acredita ser apenas um atraso, mas descobre depois que o item sequer foi despachado ou nunca existiu em estoque.
A terceira posição é ocupada pela “propaganda enganosa”, responsável por 9,33% das queixas. Os relatos indicam que muitas lojas divulgam condições atrativas que mudam repentinamente na hora de finalizar a compra no carrinho.
Outro ponto de atrito são os descontos com regras pouco claras, como limitações de valor ou validade restrita a determinadas regiões, detalhes que muitas vezes passam despercebidos na pressa da compra.
Inteligência Artificial preocupa
O levantamento também traçou o perfil do consumidor neste ano. A maioria (63%) ainda aponta o preço como fator decisivo, mas outros critérios ganharam peso, como valor do frete (29%) e reputação das marcas (23%).
Um dado novo é a preocupação com a tecnologia: 76% dos consumidores afirmam se sentir inseguros com golpes feitos utilizando Inteligência Artificial (IA), e 63% admitem não saber identificar esse tipo de fraude.
Recomendações Para evitar dores de cabeça, a recomendação é verificar o prazo de entrega antes de pagar, pesquisar a reputação da loja e tirar "prints" (capturas de tela) de todas as etapas da compra, especialmente do carrinho e do valor final.