População preta enfrenta 38% mais poluição e quase o dobro de dias de calor extremo que a branca, revela estudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Levantamento alerta que combinação entre maior exposição a riscos ambientais e desigualdades socioeconômicas aprofunda desigualdades raciais

Clique aqui e escute a matéria

A população preta é a mais exposta ao calor extremo, à poluição do ar e à falta de áreas verdes nas regiões metropolitanas do Brasil. Segundo um estudo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS), esse grupo enfrenta quase o triplo do limite de poluição recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e vive em territórios com menor cobertura vegetal.

As conclusões são da Nota Técnica n.42 – Racismo ambiental e saúde urbana: poluição, calor extremo e arborização nas Regiões Metropolitanas, que analisou como se deu a exposição a fatores ambientais adversos por raça/cor nesses espaços entre 2010 e 2022.

O levantamento comparou setores censitários com população inteiramente preta e inteiramente branca nas regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Brasília, São Paulo e Porto Alegre.

Entre as principais desigualdades identificadas, estão:

38% mais exposição à poluição do ar em territórios inteiramente pretos;

Quase o dobro de dias com temperaturas acima de 29ºC;

60% menos cobertura vegetal densa.

Para chegar aos resultados, os pesquisadores cruzaram dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com informações de satélite, criando um painel mensal que permitiu monitorar a evolução dos fatores ambientais.

Impactos na saúde

A nota técnica alerta que a combinação entre maior exposição a riscos ambientais e desigualdades socioeconômicas aprofunda as desigualdades raciais em saúde e qualidade de vida.

“O racismo ambiental resulta de padrões sistemáticos de segregação espacial que concentram a população negra em regiões mais vulneráveis a riscos ambientais. Enfrentar essa realidade exige uma abordagem territorializada, integrada e estrutural, que inclua questões ambientais, como planejamento urbano que privilegie a cobertura vegetal, e de saúde, como o fortalecimento de políticas públicas específicas para esse grupo no SUS”, afirma Lucas Falcão, pesquisador do IEPS e um dos autores da pesquisa.

A poluição do ar, segundo a pesquisa, pode ultrapassar a membrana pulmonar e provocar problemas nos sistemas respiratório, cardiovascular e neurológico.

Já as temperaturas extremas podem levar à hipertermia e desidratação e agravar doenças crônicas como asma, enfermidades cardiovasculares e renais.

Enquanto isso, a arborização pode amenizar as temperaturas elevadas e melhorar a saúde mental e bem-estar, reduzindo as chances de doenças crônicas.

“Somente com ações integradas e estruturais será possível avançar em direção à justiça ambiental e reduzir as profundas desigualdades na exposição a riscos climáticos e ambientais que afetam a população negra brasileira”, conclui o levantamento.

