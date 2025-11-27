fechar
Brasil | Notícia

Congresso derruba vetos e cria responsabilização supletiva de bancos no licenciamento ambiental

Fica criado um regime específico de responsabilidade dessas instituições quando financiarem atividades que dependem de licenciamento ambiental

Por Estadão Conteúdo Publicado em 27/11/2025 às 16:40
Ficou estabelecido que instituições supervisionadas pelo BC deverão exigir a apresentação da licença ambiental antes de financiar qualquer empreendimento licenciado - TV Brasil - Agência Brasil

O Congresso Nacional derrubou nesta quarta-feira (27) os vetos que tratavam sobre uma responsabilização "subsidiária" de instituições supervisionadas pelo Banco Central (BC) - o que inclui bancos - por eventuais danos ambientais por empreendimento financiados.

Com a derrubada dos vetos, fica criado um regime específico de responsabilidade dessas instituições quando financiarem atividades que dependem de licenciamento ambiental.

Ficou estabelecido que instituições supervisionadas pelo BC deverão exigir a apresentação da licença ambiental antes de financiar qualquer empreendimento licenciado. Caso não exijam esse documento, podem ser responsabilizadas subsidiariamente por eventuais danos ambientais decorrentes da atividade financiada.

Mas se o banco exigir a licença, o BC não poderá ser responsabilizado por danos ambientais do empreendimento. No entanto, as instituições não terão dever fiscalizatório da regularidade ambiental.

Para o governo, que era contra a medida, a criação de um regime próprio para "poluidores indiretos", como financiadores e contratantes, gera insegurança jurídica e controvérsias nos processos judiciais que discutem responsabilidade por dano ambiental.

Para o Executivo, as propostas podem alterar a sistemática atual da responsabilidade civil ambiental, que já é solidamente construída na jurisprudência. As regras seguem para promulgação.

Além de bancos, são supervisionadas pelo BC instituições de pagamento (IPs), cooperativas de crédito, sociedades de crédito, financiamento e investimentos ("financeiras").

