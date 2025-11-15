Presidente da COP30 vê movimento favorável dos países em desenvolvimento sobre agenda de ação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

São seis eixos de ações tidas como necessárias para ampliar e acelerar esforços. Entre eles, preservação de florestas; oceanos e biodiversidade

O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), André Corrêa do Lago, disse neste sábado, 15, que há um movimento entre os países em desenvolvimento reconhecendo como positiva a agenda de ações na Conferência.

São, na prática, ações climáticas voluntárias da sociedade civil, empresas, investidores, cidades, Estados e países para intensificar a redução das emissões.

Contudo, a previsão de recursos de países desenvolvidos para aqueles em desenvolvimento ainda não entrou na agenda. Neste sábado, o embaixador disse que haverá novidades sobre as negociações até o início da noite.

Questionado sobre segurança, Corrêa do Lago disse que "as coisas estão andando tranquilamente". Como mostrou o Estadão, a ONU chegou a encaminhar uma carta cobrando o governo após mobilizações feitas por movimentos sociais.

São seis eixos de ações tidas como necessárias para ampliar e acelerar esforços: transição de energia, indústria e transporte; preservação de florestas; oceanos e biodiversidade; transformação da agricultura e dos sistemas alimentares; construção de resiliência para cidades, infraestrutura e água; promoção do desenvolvimento humano e social e facilitadores e aceleradores transversais.

Os grupos negociadores precisam fechar os textos que serão submetidos, na semana que vem, a ministros de primeiro escalão designados pelos governos dos respectivos países, para posterior negociação. Na sexta, com a adesão de 35 países, organizações internacionais e iniciativa privada, foi lançada a Declaração de Belém para a Industrialização Verde.

O documento concentra metas ambientais, econômicas e sociais com a finalidade de, segundo o texto, "transformar o cenário internacional, impulsionar a inovação tecnológica e garantir um modelo de crescimento sustentável". Também fala em modernização do setor industrial e novas oportunidades para países em desenvolvimento na economia verde.

