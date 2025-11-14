Operação contra Comando Vermelho no RJ prende vereador em flagrante com arma
Aquino (Republicanos), de São João de Meriti, foi detido em operação contra o CV. Ele não era alvo, mas portava arma sem registro no carro
*Com informações da Agência Brasil
Uma operação das polícias Civil e Militar contra a facção criminosa Comando Vermelho prendeu, nesta sexta-feira (14), o vereador Marcos Henrique Matos de Aquino (Republicanos), de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.
A prisão ocorreu em flagrante durante a "Operação Contenção". Segundo a Polícia Civil, o vereador não era alvo de mandado de prisão, mas foi detido após agentes encontrarem uma arma sem registro no Sistema Nacional de Armas e caixas de medicamentos dentro do carro dele.
O veículo utilizava placas oficiais da Câmara Municipal de São João de Meriti.
Prisão na casa do irmão
Ainda de acordo com a polícia, Aquino foi à casa do irmão, o empresário Luiz Paulo Matos de Aquino, para saber sobre a ação policial. O irmão do vereador era um dos alvos dos mandados de prisão da operação.
Ao todo, a operação prendeu oito pessoas e apreendeu duas pistolas e cargas de drogas. A ação, resultado de 11 meses de investigação, visava cumprir mandados contra o núcleo da facção que atua na região.
Defesa alega 'perseguição política'
Em nota, a defesa de Aquino afirmou que a prisão não tem fundamento jurídico e a classificou como "arbitrária".
"A tentativa de vinculá-lo a condutas criminosas constitui perseguição política, motivada por seu trabalho firme, combativo e transparente em defesa dos interesses da população de São João de Meriti", disse a defesa.
A Câmara Municipal de São João de Meriti também divulgou nota, afirmando "confiar na inocência do parlamentar" e que a utilização da placa oficial "preenche os requisitos legais". Aquino foi o vereador mais votado na cidade em 2024, com 7.975 votos.