Brasil | Notícia

Operação contra Comando Vermelho no RJ prende vereador em flagrante com arma

Aquino (Republicanos), de São João de Meriti, foi detido em operação contra o CV. Ele não era alvo, mas portava arma sem registro no carro

Por JC Publicado em 14/11/2025 às 17:59
Fachada da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro
Fachada da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro - Tomaz Silva/Agência Brasil

*Com informações da Agência Brasil

Uma operação das polícias Civil e Militar contra a facção criminosa Comando Vermelho prendeu, nesta sexta-feira (14), o vereador Marcos Henrique Matos de Aquino (Republicanos), de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

A prisão ocorreu em flagrante durante a "Operação Contenção". Segundo a Polícia Civil, o vereador não era alvo de mandado de prisão, mas foi detido após agentes encontrarem uma arma sem registro no Sistema Nacional de Armas e caixas de medicamentos dentro do carro dele.

O veículo utilizava placas oficiais da Câmara Municipal de São João de Meriti.

Prisão na casa do irmão

Ainda de acordo com a polícia, Aquino foi à casa do irmão, o empresário Luiz Paulo Matos de Aquino, para saber sobre a ação policial. O irmão do vereador era um dos alvos dos mandados de prisão da operação.

Ao todo, a operação prendeu oito pessoas e apreendeu duas pistolas e cargas de drogas. A ação, resultado de 11 meses de investigação, visava cumprir mandados contra o núcleo da facção que atua na região.

Defesa alega 'perseguição política'

Em nota, a defesa de Aquino afirmou que a prisão não tem fundamento jurídico e a classificou como "arbitrária".

"A tentativa de vinculá-lo a condutas criminosas constitui perseguição política, motivada por seu trabalho firme, combativo e transparente em defesa dos interesses da população de São João de Meriti", disse a defesa.

A Câmara Municipal de São João de Meriti também divulgou nota, afirmando "confiar na inocência do parlamentar" e que a utilização da placa oficial "preenche os requisitos legais". Aquino foi o vereador mais votado na cidade em 2024, com 7.975 votos.

