Ciclone extratropical deixa SP e outros estados em alerta para chuvas e ventos de até 115 km/h

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A ventania deve atingir o sul e o leste de São Paulo - incluindo Grande São Paulo, litoral paulista, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira -, além do Rio

Clique aqui e escute a matéria

Um ciclone extratropical, seguido por uma frente fria, começou a se formar sobre o Sul do Brasil a partir desta sexta-feira (7) e coloca São Paulo e outros Estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em alerta para tempestades e ventos de até 100 km/h, de acordo com a previsão do Climatempo. "O processo de formação do ciclone e da frente fria gera muitas áreas de instabilidade que vão espalhar nuvens carregadas, com potencial para provocar chuva forte em pouco tempo, muitos raios e ventania", informou a empresa.

Na quinta-feira, 6, a Defesa Civil do Estado de São Paulo alertou para os riscos do fenômeno e até informou que em algumas localidades, como o litoral norte paulista, a ventania pode ser de até 115 km/h.

A formação do ciclone e da frente fria, que teve início a partir de uma área de baixa pressão atmosférica, ganhou força entre o Norte da Argentina e o Paraguai durante a tarde e a noite de quinta. A previsão é de que essa área de baixa pressão se intensifique e se expanda sobre o Sul do Brasil ao longo desta sexta-feira.

"Este ciclone extratropical é especialmente perigoso porque deve se organizar sobre o Sul do Brasil e, já sobre o oceano, deve se deslocar próximo ao litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro", alertou o Climatempo.

Todas as áreas dos Estados do Sul sentirão o impacto dos ventos, com maior ou menor intensidade. A maioria das rajadas mais fortes deve variar entre 60 km/h e 85 km/h - com exceção das regiões mais altas da serra, que podem registrar ventos superiores a 100 km/h. As rajadas também podem alcançar essa velocidade no decorrer do sábado, 8, desde o litoral central do Rio Grande do Sul até o litoral do Paraná.

Chuva frequente e volumosa também deve atingir a região Sul ao longo desta sexta-feira. O acumulado de água ainda pode ser alto nas áreas litorâneas do centro e norte do Rio Grande do Sul e no centro-sul de Santa Catarina durante o sábado.

PREVISÃO DO TEMPO

A previsão é que, depois de se organizar entre o território gaúcho e catarinense na noite desta sexta-feira, o fenômeno avance em direção à costa de São Paulo e do Rio de Janeiro no decorrer da manhã e da tarde de sábado.

A ventania deve atingir o sul e o leste de São Paulo - incluindo Grande São Paulo, litoral paulista, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira -, além do Rio de Janeiro e do sul de Minas Gerais. No Centro-Oeste, o maior impacto do ciclone extratropical será sentido em Mato Grosso do Sul.

"A chuva intensa em poucas horas poderá causar enchentes repentinas e alagamentos nos centro urbanos", alertou o Climatempo. Já no domingo, 9, o fenômeno estará no mar, com centro estimado entre a costa do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.



