José, João, Maria e Ana: os nomes de homens e mulheres mais comuns no Brasil
A ferramenta foi atualizada com dados do Censo Demográfico 2022. O nome masculino mais frequente no País segue sendo José, são mais de 5 milhões
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponibilizou na manhã desta terça-feira (4) a segunda edição do site Nomes do Brasil, que mostra quais nomes e sobrenomes são mais comuns no País e nos estados ao longo das décadas. A ferramenta foi atualizada com dados do Censo Demográfico 2022. O nome masculino mais frequente no País segue sendo José: são mais de 5 milhões.
Os dez prenomes mais comuns são:
. José
. João
. Antonio
. Francisco
. Pedro
. Carlos
. Lucas
. Luiz
. Paulo
. Gabriel
No site, o usuário poderá buscar, além dos nomes e sobrenomes, varias outras curiosidades, como a popularidade dos nomes por década e localidade, o ranking geográfico, dados históricos e até um mapa-múndi comparando os nomes e sobrenomes mais populares em diversos países.
A ferramenta também apresenta curiosidades, como o impacto de personagens marcantes de novelas na escolha dos nomes mais comuns em determinados períodos.
Em 2010, última atualização do site, o País registrava 130 mil nomes diferentes. Os mais comuns eram Maria e José, com mais de 11,7 milhões de Marias e 5,7 milhões de Josés. Outros nomes populares na lista eram Ana, João, Antônio e Francisco.
Os dez nomes de mulher mais frequentes no País são:
. Maria
. Ana
. Francisca
. Júlia
. Antonia
. Juliana
. Adriana
. Fernanda
. Márcia
. Patrícia
Os dez sobrenomes mais frequentes no País são:
. Silva
. Santos
. Oliveira
. Souza
. Pereira
. Ferreira
. Lima
. Alves
. Rodrigues
. Costa