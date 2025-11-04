fechar
José, João, Maria e Ana: os nomes de homens e mulheres mais comuns no Brasil

A ferramenta foi atualizada com dados do Censo Demográfico 2022. O nome masculino mais frequente no País segue sendo José, são mais de 5 milhões

Por Estadão Conteúdo Publicado em 04/11/2025 às 22:32 | Atualizado em 04/11/2025 às 22:35
Outros nomes populares na lista eram Ana, João, Antônio e Francisco
Outros nomes populares na lista eram Ana, João, Antônio e Francisco - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponibilizou na manhã desta terça-feira (4) a segunda edição do site Nomes do Brasil, que mostra quais nomes e sobrenomes são mais comuns no País e nos estados ao longo das décadas. A ferramenta foi atualizada com dados do Censo Demográfico 2022. O nome masculino mais frequente no País segue sendo José: são mais de 5 milhões.

Os dez prenomes mais comuns são:

. José

. João

. Antonio

. Francisco

. Pedro

. Carlos

. Lucas

. Luiz

. Paulo

. Gabriel

No site, o usuário poderá buscar, além dos nomes e sobrenomes, varias outras curiosidades, como a popularidade dos nomes por década e localidade, o ranking geográfico, dados históricos e até um mapa-múndi comparando os nomes e sobrenomes mais populares em diversos países.

A ferramenta também apresenta curiosidades, como o impacto de personagens marcantes de novelas na escolha dos nomes mais comuns em determinados períodos.

Em 2010, última atualização do site, o País registrava 130 mil nomes diferentes. Os mais comuns eram Maria e José, com mais de 11,7 milhões de Marias e 5,7 milhões de Josés. Outros nomes populares na lista eram Ana, João, Antônio e Francisco.

Os dez nomes de mulher mais frequentes no País são:

. Maria

. Ana

. Francisca

. Júlia

. Antonia

. Juliana

. Adriana

. Fernanda

. Márcia

. Patrícia

Os dez sobrenomes mais frequentes no País são:

. Silva

. Santos

. Oliveira

. Souza

. Pereira

. Ferreira

. Lima

. Alves

. Rodrigues

. Costa

 

 
 
 
 

