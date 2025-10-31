Desastre climático de 2024 afetou mais de 90% dos municípios do RS, aponta IBGE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dos municípios afetados, 289 (63,0%) emitiram alertas durante o evento. Outros 55 (12,0%) não emitiram aviso sobre as intempéries ocorridas

Clique aqui e escute a matéria

Os distúrbios climáticos de abril de 2024 no Rio Grande do Sul afetaram 459 dos 497 municípios do Estado, ou seja, provocaram perdas humanas, sociais e econômicas significativas em 92,4% das cidades gaúchas. Os dados são da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) 2024, divulgada nesta sexta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dos municípios afetados, 289 (63,0%) emitiram alertas durante o evento. Outros 55 (12,0%) não emitiram aviso sobre as intempéries, e 115 (25,0%) não tinham sistema de alerta.

"A economia estadual foi duramente impactada, com prejuízos no setor agrícola, paralisação de indústrias, danos à infraestrutura e interrupção de serviços essenciais, como transporte, educação e saúde", declarou Rosane Oliveira, gerente da pesquisa no IBGE, em nota.

PLANO DE CONTINGÊNCIA

Dos 459 municípios atingidos, 388 (84,5%) afirmaram ter plano de contingência de proteção e defesa civil, sendo que 323 deles (70,4%) puseram o plano em prática durante as enchentes. Em 65 municípios (14,2%) o plano não foi executado, em 51 por "outra razão não identificada no questionário", em 10 deles por falta de treinamento das equipes, e em 11 deles pela escassez de recursos materiais.

Em 427 municípios (93,0% do total de atingidos), houve ocorrências com a população ou danos a estruturas e equipamentos durante as enchentes, e 338 cidades (79,2% do total com ocorrências) registraram óbitos; pessoas desaparecidas; pessoas desabrigadas ou desalojadas; pessoas feridas ou doenças ligadas a eventos de inundação (leptospirose, dengue, etc.). Em 412 (96,5%) ocorreram danos a estruturas e equipamento.

