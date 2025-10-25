fechar
Brasil | Notícia

PF pode interromper emissão de passaporte por falta de verba

Por falta de verba, PF pode suspender emissão de passaportes ainda em 2025; Ministério da Justiça tenta garantir continuidade do serviço

Por Agência Brasil Publicado em 25/10/2025 às 13:09
Passaporte brasileiro
Passaporte brasileiro - MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Clique aqui e escute a matéria

A Polícia Federal (PF) pode interromper a emissão de passaportes aos cidadãos brasileiros no fim deste ano por falta de verba orçamentária.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou, nesta sexta-feira (24), por meio de nota, que tem atuado de forma "ativa e coordenada" para assegurar a continuidade das emissões dos documentos pela Polícia Federal, instituição subordinada à pasta federal.

Leia Também

"A pasta acompanha de perto a situação orçamentária e mantém diálogo constante com a área econômica do Governo Federal para viabilizar os recursos necessários à manutenção do serviço," diz a nota pública.

Esta não é a primeira vez que a emissão do documento de viagens pode ser suspensa. Em junho de 2017 e entre novembro e dezembro de 2022, a Polícia Federal suspendeu a emissão de passaportes também por falta de verba.

O Ministério da Justiça reforçou que a emissão de passaportes é um serviço essencial ao cidadão brasileiro e que todas as medidas estão sendo adotadas para evitar qualquer interrupção do atendimento à população.

O custo para emitir um passaporte comum, em 2025, é de R$ 257,25 e, em casos específicos, a taxa pode chegar a R$ 514,50.

Leia também

Lula escolhe Guilherme Boulos para ser o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência
GOVERNO LULA

Lula escolhe Guilherme Boulos para ser o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência
Fábrica clandestina de bebidas usava etanol adulterado de postos
INTOXICAÇÃO

Fábrica clandestina de bebidas usava etanol adulterado de postos

Compartilhe

Tags