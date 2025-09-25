Estudantes são mortos a tiros em estacionamento de escola no Ceará

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo a SSPDS, uma quantidade de droga e balança de precisão foram apreendidas com uma das vítimas. Não foi especificado com qual deles

Clique aqui e escute a matéria

Dois alunos de uma escola estadual de ensino médio de Sobral foram mortos a tiros na manhã desta quinta-feira (25). Os alunos estavam no pátio da instituição quando foram atingidos pelos disparos. Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17, morreram imediatamente. As outras três vítimas, também alunos da escola, foram lesionadas no abdômen, na coxa e na panturrilha. Elas foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral e receberam atendimento médico.



Conforme O POVO apurou, homens passaram atirando na direção da escola de ensino médio Professor Luis Felipe. Cerca de 600 estudantes estavam no intervalo.Um professor que não quis ser identificadoe estavana escola afirmou que ouviu uma "rajada" de tiros.

"Não aconteceu pior por Deus mesmo. Pela quantidade de tiros e pela quantidade de alunos que estavam na hora, poderia ter sido uma verdadeira chacina aqui", afirmou.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas ainda não foram identificadas formalmente. Os suspeitos teriam efetuado os disparos pela calçada da escola, atingindo as vítimas no estacionamento da instituição. O órgão afirmou ainda que as forças de segurança estão mobilizadas para capturar os autores do crime. Segundo a SSPDS, uma quantidade de droga e balança de precisão foram apreendidas com uma das vítimas. Não foi especificado com qual aluno estava o material.



Reforço policial e suspensão de aulas

O governador Elmano de Freitas (PT) lamentou as mortes e determinou a ida da cúpula da Segurança Pública do Estado ao município.A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) lamentou o ocorrido na escola. Os demais estudantes foram liberados e na sexta-feira, 26, também não haverá aula."A comunidade escolar também contará com suporte dos profissionais de Psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola e da própria Crede. A Seduc tem reforçado, constantemente, ações visando a segurança do ambiente escolar, tanto em termos físicos quanto psicológicos", disse a pasta em nota.

Após o ocorrido, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que determinou reforço policial na Cidade e a ida da Cúpula de Segurança Pública ao município. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os alunos estavam no estacionamento da escola de ensino médio Professor Luis Felipe quando suspeitos efetuaram os disparos de arma de fogo da calçada.

