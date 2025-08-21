Sete dicas para tornar a internet mais segura para crianças
Relatório mostra que apenas 23% dos brasileiros têm habilidades digitais básicas, o que dificulta a mediação do acesso infantil à tecnologia
Clique aqui e escute a matéria
A internet tem potencial para estimular aprendizagens importantes, mas também pode expor crianças a riscos como desinformação e conteúdos violentos. Esse cenário se agrava diante de uma constatação preocupante: muitos adultos não dominam ferramentas digitais o suficiente para orientar os filhos.
Um relatório do Itaú Social em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aponta que apenas 23% dos brasileiros são capazes de realizar tarefas digitais básicas.
A importância da mediação dos pais
Segundo a gerente de Desenvolvimento e Soluções do Itaú Social, Sonia Dias, o ambiente digital é altamente atrativo para as crianças, mas precisa de equilíbrio.
“Não queremos proibir o uso da tecnologia, visto seu imenso potencial, mas sim garantir seu uso seguro e responsável, sempre com a mediação de um adulto. Assim, é possível equilibrar o tempo entre o digital e a convivência com a família e os amigos”, explica.
Sete dicas para uma navegação segura
Confira orientações práticas para reduzir a exposição infantil a riscos na internet:
- Acompanhar as experiências das crianças no ambiente digital;
- Definir regras de uso, como tempo de tela e aplicativos permitidos;
- Ensinar a não falar com estranhos nem compartilhar senhas ou dados pessoais;
- Incentivar a comunicação respeitosa;
- Valorizar a convivência familiar e momentos offline;
- Utilizar ferramentas de controle parental em dispositivos e redes sociais;
- Manter o diálogo constante como principal forma de prevenção.
Curso gratuito auxilia no uso seguro da tecnologia
Para apoiar pais e professores nesse desafio, a Escola Fundação Itaú oferece o curso gratuito “Prevenção da violência on-line na primeira infância”, desenvolvido em parceria com a organização Childhood Brasil.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O conteúdo apresenta estratégias e ferramentas para que adultos saibam orientar as crianças no ambiente digital, dentro e fora da sala de aula.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />