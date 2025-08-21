Sete dicas para tornar a internet mais segura para crianças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Relatório mostra que apenas 23% dos brasileiros têm habilidades digitais básicas, o que dificulta a mediação do acesso infantil à tecnologia

Clique aqui e escute a matéria

A internet tem potencial para estimular aprendizagens importantes, mas também pode expor crianças a riscos como desinformação e conteúdos violentos. Esse cenário se agrava diante de uma constatação preocupante: muitos adultos não dominam ferramentas digitais o suficiente para orientar os filhos.

Um relatório do Itaú Social em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aponta que apenas 23% dos brasileiros são capazes de realizar tarefas digitais básicas.

Leia Também Adultização precoce: o que os pais precisam saber para proteger suas crianças na internet

A importância da mediação dos pais

Segundo a gerente de Desenvolvimento e Soluções do Itaú Social, Sonia Dias, o ambiente digital é altamente atrativo para as crianças, mas precisa de equilíbrio.

“Não queremos proibir o uso da tecnologia, visto seu imenso potencial, mas sim garantir seu uso seguro e responsável, sempre com a mediação de um adulto. Assim, é possível equilibrar o tempo entre o digital e a convivência com a família e os amigos”, explica.

Sete dicas para uma navegação segura

Confira orientações práticas para reduzir a exposição infantil a riscos na internet:

Acompanhar as experiências das crianças no ambiente digital;

Definir regras de uso, como tempo de tela e aplicativos permitidos;

Ensinar a não falar com estranhos nem compartilhar senhas ou dados pessoais;

Incentivar a comunicação respeitosa;

Valorizar a convivência familiar e momentos offline;

Utilizar ferramentas de controle parental em dispositivos e redes sociais;

Manter o diálogo constante como principal forma de prevenção.

Curso gratuito auxilia no uso seguro da tecnologia

Para apoiar pais e professores nesse desafio, a Escola Fundação Itaú oferece o curso gratuito “Prevenção da violência on-line na primeira infância”, desenvolvido em parceria com a organização Childhood Brasil.

O conteúdo apresenta estratégias e ferramentas para que adultos saibam orientar as crianças no ambiente digital, dentro e fora da sala de aula.



Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />