Brasil | Notícia

Sete dicas para tornar a internet mais segura para crianças

Relatório mostra que apenas 23% dos brasileiros têm habilidades digitais básicas, o que dificulta a mediação do acesso infantil à tecnologia

Por Maria Clara Trajano Publicado em 21/08/2025 às 20:14
Criança utilizando o celular
Criança utilizando o celular - Freepik

A internet tem potencial para estimular aprendizagens importantes, mas também pode expor crianças a riscos como desinformação e conteúdos violentos. Esse cenário se agrava diante de uma constatação preocupante: muitos adultos não dominam ferramentas digitais o suficiente para orientar os filhos.

Um relatório do Itaú Social em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aponta que apenas 23% dos brasileiros são capazes de realizar tarefas digitais básicas.

A importância da mediação dos pais

Segundo a gerente de Desenvolvimento e Soluções do Itaú Social, Sonia Dias, o ambiente digital é altamente atrativo para as crianças, mas precisa de equilíbrio.

“Não queremos proibir o uso da tecnologia, visto seu imenso potencial, mas sim garantir seu uso seguro e responsável, sempre com a mediação de um adulto. Assim, é possível equilibrar o tempo entre o digital e a convivência com a família e os amigos”, explica.

Sete dicas para uma navegação segura

Confira orientações práticas para reduzir a exposição infantil a riscos na internet:

  • Acompanhar as experiências das crianças no ambiente digital;
  • Definir regras de uso, como tempo de tela e aplicativos permitidos;
  • Ensinar a não falar com estranhos nem compartilhar senhas ou dados pessoais;
  • Incentivar a comunicação respeitosa;
  • Valorizar a convivência familiar e momentos offline;
  • Utilizar ferramentas de controle parental em dispositivos e redes sociais;
  • Manter o diálogo constante como principal forma de prevenção.

Curso gratuito auxilia no uso seguro da tecnologia

Para apoiar pais e professores nesse desafio, a Escola Fundação Itaú oferece o curso gratuito “Prevenção da violência on-line na primeira infância”, desenvolvido em parceria com a organização Childhood Brasil.

O conteúdo apresenta estratégias e ferramentas para que adultos saibam orientar as crianças no ambiente digital, dentro e fora da sala de aula.

