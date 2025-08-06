Morre Carlos Lemos, parceiro de Niemeyer em SP, do Copan à Oca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lemos é uma referência intelectual sobre história da arquitetura brasileira e de SP, autor de livros como o 'Como nasceram as cidades brasileiras'

A morte do reconhecido arquiteto Carlos Alberto Cerqueira Lemos, aos 100 anos, foi confirmada nesta quarta-feira (6). Com trajetória marcante na academia, prática profissional e gestão pública, ficou conhecido especialmente como o "homem de confiança" de Oscar Niemeyer em São Paulo, como coautor de projetos icônicos, como os Edifícios Copan e Eiffel, no centro, e a Oca do Parque do Ibirapuera.

Lemos é uma referência intelectual sobre história da arquitetura brasileira e de São Paulo, autor de diversos livros. Dentre eles Como nasceram as cidades brasileiras, O que é patrimônio histórico e A História do Edifício Copan. Com frequência, é lembrado pela trajetória prolífica, que se estendeu até perto do fim da vida.

Também é reconhecido pela trajetória acadêmica na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP), que lhe concedeu o título de professor emérito em 2022. Foi referência na formação de diferentes gerações de arquitetos e urbanistas, os quais não raro mencionam lições do mestre.

Organizações arquitetônicas prestaram homenagens a Carlos Lemos nas redes sociais. A FAU/USP lembrou sua trajetória na instituição. "Professor titular aposentado da faculdade, Carlos Lemos dedicou-se por quase 60 anos à história da arquitetura brasileira e à preservação do patrimônio cultural", destacou.

Já o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) chamou Lemos de "um dos maiores arquitetos brasileiros". "Formador de gerações inteiras de profissionais. Com seu conhecimento e erudição vastos e generosos, construiu no Brasil todo um campo", disse. "Abriu espaço para pesquisas na área de arquitetura e urbanismo e para a produção editorial, contribuiu para a construção de nossas instituições de patrimônio cultural e deixou uma obra escrita marcada pela reflexão crítica e a abordagem técnica, sempre em diálogo com um público amplo", apontou.