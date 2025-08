Morre Pedro Serafim, ex-prefeito de Ipojuca, aos 72 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pedro Serafim governou a cidade no período de 2005 a 2012. No período, ele desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do município

Clique aqui e escute a matéria

Faleceu nesta segunda-feira (4), no Recife, o ex-prefeito da cidade de Ipojuca, Pedro Serafim, aos 72 anos. Ele estava internado há cerca de uma semana numa unidade hospitalar da capital pernambucana. O prefeito de Ipojuca, Carlos Santana, divulgou nota de pesar e decretou luto oficial de três dias no município.

LUTO EM IPOJUCA

”Neste momento de luto, gostaria de me solidarizar aos familiares do ex-prefeito do Ipojuca, Pedro Serafim. Na política, muitas vezes militamos de lados opostos, mas sempre mantendo o respeito e acima de tudo o mesmo compromisso: trabalhar pela cidade e nossa gente. Eu e minha família nos unimos, em oração e fé cristã. Ipojuca perde uma importante liderança. Em respeito ao ex-prefeito, decretamos luto oficial de três dias", disse em nota.

Pedro Serafim governou a cidade no período de 2005 a 2012. No período, ele desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do município, deixando um legado marcado por importantes realizações, como a implantação do Complexo Educacional.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.