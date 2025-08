Tio de Michelle Bolsonaro é preso no Distrito Federal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O tio da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (1º) pelo crime de armazenar conteúdo de pornografia infantil em seu aparelho de celular. Gilberto Firmo Ferreira, de 52 anos, é irmão da mãe de Michelle, e já vinha sendo investigado pela polícia.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) determinou um mandado de busca e apreensão na casa de Gilberto Firmo, em Ceilândia (DF), onde foram encontrados vídeos e fotos de pornografia infantil no celular do tio de Michelle Bolsonaro. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Distrito Federal.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 241-B, diz que configura o crime quem "Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente". Ainda segundo o disposto, a pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa.

Gilberto Firmo Ferreira passará por audiência de custódia neste sábado (2).