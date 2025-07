Governo Federal deposita primeira parcela do novo precatório do Fundef; professores aguardam repasse

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Valor foi transferido à conta do STF e corresponde a 40% do total devido a Pernambuco; novo precatório será quitado em três parcelas

O Governo Federal depositou nesta quarta-feira (31) a primeira parcela do novo precatório do Fundef na conta da Caixa Econômica vinculada ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O montante de R$ 559.688.000,00 representa 40% do total de mais de R$ 1,2 bilhão a ser destinado ao estado de Pernambuco.

A informação foi divulgada pela presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe), Ivete Caetano, por meio das redes sociais da entidade.

Valores a serem pagos até o ano de 2027



O novo precatório será quitado em três parcelas:

2025: R$ 559,68 milhões (40%), já depositados;

2026: 30% do valor total;

2027: 30% restantes.

As próximas parcelas ainda serão corrigidas monetariamente.

O pagamento é fruto de acordo judicial firmado em 2024, após disputa entre o governo federal e o Sintepe sobre valores anteriormente não reconhecidos.

Professores que atuaram entre 1997 e 2006 serão beneficiados



Do total depositado, 60% devem ser destinados a professores e professoras da rede estadual que atuaram entre 1997 e 2006, conforme prevê a subvinculação garantida judicialmente.

A expectativa agora gira em torno da transferência dos valores da conta do STF para o Fundef em Pernambuco, e, na sequência, do repasse aos profissionais do magistério.

“O Governo Federal fez a parte dele, depositando o precatório na conta do STF. O STF, por sua vez, se comprometeu com o Sintepe a transferir o mais rápido possível o valor para a conta específica do Fundef em Pernambuco. Agora, o Governo do Estado de Pernambuco deve fazer a parte dele agilizando o pagamento aos beneficiários”, afirmou Ivete Caetano, presidenta do Sintepe.

Disputa judicial garantiu valor adicional



O assessor jurídico do Sintepe, Breno Perez, explicou que o valor depositado corresponde a um montante anteriormente contestado pela Advocacia-Geral da União (AGU), e que só foi reconhecido após acordo judicial celebrado em 2024.

“A conquista do acordo judicial realizado em 2024 e que levou a este novo precatório, popularmente chamado de 4ª parcela, também é fruto da luta política e jurídica histórica que garantiu a subvinculação dos 60% aos profissionais do magistério”, afirmou.

O jurista também lembrou que, nas parcelas anteriores, pagas entre 2022 e 2024, já foram repassados mais de R$ 4 bilhões aos beneficiários.

Reunião com o governo estadual está marcada



O Sintepe informou que terá uma reunião com o Governo de Pernambuco na próxima segunda-feira (4) para tratar da tramitação do precatório e da agilidade no pagamento aos profissionais da educação.

