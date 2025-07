Biometria será obrigatória para receber Bolsa Família e BPC; veja prazo e como se cadastrar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Medida do governo federal visa combater fraudes e garantir mais segurança no pagamento; beneficiários terão até o fim do ano para realizar o cadastro

O governo federal anunciou que o cadastro da biometria (impressão digital) passará a ser obrigatório para o recebimento de benefícios sociais, incluindo o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A medida, que visa aumentar a segurança e combater fraudes, foi detalhada nesta quarta-feira (23).

Os beneficiários terão até o dia 31 de dezembro de 2025 para realizar o cadastramento. Quem não cumprir o prazo poderá ter o benefício temporariamente bloqueado a partir de janeiro de 2026, até que a situação seja regularizada.

Onde e como fazer o cadastro?

O procedimento é simples e gratuito. O beneficiário deve comparecer a um dos pontos de cadastramento levando um documento de identificação com foto. Os principais locais para realizar o registro da biometria são:

Agências da Caixa Econômica Federal ;

; Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos municípios.

O objetivo da medida, segundo o governo, é garantir que o recurso chegue de fato a quem tem direito, evitando saques indevidos por terceiros e outras fraudes que lesam os cofres públicos e prejudicam as famílias que dependem do auxílio.

Segurança e tranquilidade

A nova regra busca dar mais segurança tanto para o governo quanto para o próprio beneficiário. Com a identificação biométrica no momento do saque, reduz-se drasticamente a possibilidade de clonagem de cartões ou de que outra pessoa retire o dinheiro indevidamente.

O governo orienta que os beneficiários de Pernambuco e de todo o Brasil não deixem para a última hora, buscando um ponto de atendimento com calma para evitar filas no final do ano.

(Com informações da Agência Brasil).

