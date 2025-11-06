fechar
Turismo de Valor | Notícia

Temporada de cruzeiros 2025/2026 tem expectativa de atrair 670 mil passageiros

No maior porto do país, o de Santos (SP), a temporada teve início em 26 de outubro. O Terminal de Passageiros Giusfredo Santini prevê 133 escalas

Por JC Publicado em 06/11/2025 às 14:09
O impacto econ&ocirc;mico por cruzeirista nas cidades de embarque e desembarque chega a R$ 918,15, e nos pontos de escala soma R$ 709,47 por turista
O impacto econômico por cruzeirista nas cidades de embarque e desembarque chega a R$ 918,15, e nos pontos de escala soma R$ 709,47 por turista - Pixabay

Clique aqui e escute a matéria

A temporada brasileira de cruzeiros marítimos 2025/2026 promete aquecer o turismo nacional, com a expectativa de movimentar mais de 674 mil viajantes entre embarques, desembarques e trânsito até abril do próximo ano, segundo dados da CLIA (Cruise Lines International Association) Brasil. A ABAV Nacional (Associação Brasileira de Agências de Viagens) destaca que o momento é ideal para o planejamento das viagens, reforçando o papel crucial dos agentes, responsáveis por cerca de 80% das vendas.

Santos lidera

No maior porto do País, o de Santos (SP), a temporada teve início em 26 de outubro. O Terminal de Passageiros Giusfredo Santini (Concais) prevê 133 escalas em 95 dias de operação, com 14 embarcações. Os cruzeiristas terão à disposição desde minicruzeiros de três ou quatro noites até itinerários mais longos, de até sete noites, com destinos nacionais (como Salvador e Maceió) e internacionais (incluindo Buenos Aires e Montevidéu).

Para a presidente da ABAV Nacional, Ana Carolina Medeiros, a variedade de opções é um ponto forte. "Há opções para todos os estilos, desde os cruzeiros tradicionais até os temáticos, voltados para música, bem-estar e datas como Réveillon ou Natal."

Agentes de viagens

O sucesso da temporada está intrinsecamente ligado à atuação dos agentes de viagens. A ABAV Nacional ressalta que estes profissionais cuidam de todo o planejamento integrado, que frequentemente envolve trechos aéreos e rodoviários até os portos. Eles garantem a coordenação de passagens, traslados, hospedagens e horários de conexão, assegurando uma experiência tranquila e segura ao viajante.

Ana Carolina Medeiros reforça que os agentes "conhecem cada detalhe, desde documentação necessária até o perfil de cada embarcação e, por isso, respondem por mais de 80% das vendas no país". A executiva ainda orienta que os passageiros redobrem a atenção com a documentação, especialmente em viagens pelo Mercosul, onde o RG deve ter menos de 10 anos de emissão.

Impacto econômico

Além do lazer, o setor de cruzeiros é um importante motor econômico. De acordo com a CLIA Brasil, a movimentação de embarques e desembarques gera mais de R$ 577 milhões em tributos. O impacto econômico por cruzeirista nas cidades de embarque e desembarque chega a R$ 918,15, e nos pontos de escala soma R$ 709,47 por turista.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Para nós, agentes de viagens, o cruzeiro marítimo é um pilar do turismo e da economia. Ele proporciona que o viajante conheça vários destinos sem sair da sua cabine," pontuou a presidente da ABAV Nacional, sublinhando que o segmento movimenta uma ampla cadeia de serviços e gera empregos diretos e indiretos em setores como hotelaria, comércio e transporte.

 

 
 

Leia também

Nordeste lidera busca de brasileiros para viagens de fim de ano
VOOS

Nordeste lidera busca de brasileiros para viagens de fim de ano
Salvador anuncia investimento de R$ 20 milhões para ter marina pública e ser capital nacional do turismo náutico
BAHIA

Salvador anuncia investimento de R$ 20 milhões para ter marina pública e ser capital nacional do turismo náutico

Compartilhe

Tags