Temporada de cruzeiros 2025/2026 tem expectativa de atrair 670 mil passageiros

No maior porto do país, o de Santos (SP), a temporada teve início em 26 de outubro. O Terminal de Passageiros Giusfredo Santini prevê 133 escalas

A temporada brasileira de cruzeiros marítimos 2025/2026 promete aquecer o turismo nacional, com a expectativa de movimentar mais de 674 mil viajantes entre embarques, desembarques e trânsito até abril do próximo ano, segundo dados da CLIA (Cruise Lines International Association) Brasil. A ABAV Nacional (Associação Brasileira de Agências de Viagens) destaca que o momento é ideal para o planejamento das viagens, reforçando o papel crucial dos agentes, responsáveis por cerca de 80% das vendas.

Santos lidera



No maior porto do País, o de Santos (SP), a temporada teve início em 26 de outubro. O Terminal de Passageiros Giusfredo Santini (Concais) prevê 133 escalas em 95 dias de operação, com 14 embarcações. Os cruzeiristas terão à disposição desde minicruzeiros de três ou quatro noites até itinerários mais longos, de até sete noites, com destinos nacionais (como Salvador e Maceió) e internacionais (incluindo Buenos Aires e Montevidéu).

Para a presidente da ABAV Nacional, Ana Carolina Medeiros, a variedade de opções é um ponto forte. "Há opções para todos os estilos, desde os cruzeiros tradicionais até os temáticos, voltados para música, bem-estar e datas como Réveillon ou Natal."

Agentes de viagens



O sucesso da temporada está intrinsecamente ligado à atuação dos agentes de viagens. A ABAV Nacional ressalta que estes profissionais cuidam de todo o planejamento integrado, que frequentemente envolve trechos aéreos e rodoviários até os portos. Eles garantem a coordenação de passagens, traslados, hospedagens e horários de conexão, assegurando uma experiência tranquila e segura ao viajante.

Ana Carolina Medeiros reforça que os agentes "conhecem cada detalhe, desde documentação necessária até o perfil de cada embarcação e, por isso, respondem por mais de 80% das vendas no país". A executiva ainda orienta que os passageiros redobrem a atenção com a documentação, especialmente em viagens pelo Mercosul, onde o RG deve ter menos de 10 anos de emissão.

Impacto econômico



Além do lazer, o setor de cruzeiros é um importante motor econômico. De acordo com a CLIA Brasil, a movimentação de embarques e desembarques gera mais de R$ 577 milhões em tributos. O impacto econômico por cruzeirista nas cidades de embarque e desembarque chega a R$ 918,15, e nos pontos de escala soma R$ 709,47 por turista.

"Para nós, agentes de viagens, o cruzeiro marítimo é um pilar do turismo e da economia. Ele proporciona que o viajante conheça vários destinos sem sair da sua cabine," pontuou a presidente da ABAV Nacional, sublinhando que o segmento movimenta uma ampla cadeia de serviços e gera empregos diretos e indiretos em setores como hotelaria, comércio e transporte.