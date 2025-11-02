Salvador anuncia investimento de R$ 20 milhões para ter marina pública e ser capital nacional do turismo náutico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em um movimento estratégico para impulsionar a "Economia do Mar", o prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou um investimento de R$ 20 milhões durante a abertura do Salvador Boat Show, realizado na Bahia Marina até este domingo (2). O montante faz parte de um plano ambicioso que visa fortalecer o turismo náutico e consolidar a capital baiana como a principal do setor no Brasil.

“Queremos conectar Salvador às águas. Sabemos o quanto a Economia do Mar pode ajudar a contribuir com o desenvolvimento econômico da nossa cidade”, destacou o prefeito Bruno Reis.

Os recursos serão aplicados em diversas frentes para modernizar e ampliar a infraestrutura náutica da cidade. O foco inicial é a construção da primeira Marina Pública Municipal, além de melhorias nos serviços de atracação e expansão da rede de apoio aos navegadores. O investimento também será direcionado à capacitação profissional local e a ações de promoção turística, visando atrair investidores e turistas estrangeiros e transformar a Baía de Todos-os-Santos no maior polo náutico do país.

Planejamento estratégico



O plano de desenvolvimento foi detalhado pelo prefeito com metas em curto, médio e longo prazo, com a ampliação do calendário náutico e melhorias na infraestrutura de atracação e serviços; estímulo a parcerias público-privadas para expansão de clubes náuticos e criação da marina pública, além de capacitação da mão de obra para gerar empregos qualificados; e a meta de consolidar Salvador como a principal porta de entrada náutica do Atlântico Sul.

Maria Eduarda Lomanto, secretária do Mar de Salvador, ressaltou o potencial da região. “A Baía de Todos-os-Santos é rodeada por 18 municípios e conta com mais de 53 ilhas. Quando olhamos para esse potencial turístico, vemos um imenso potencial para Salvador”, afirmou, destacando que o PIB da Economia do Mar representa 2,8% do PIB nacional. A criação da Secretaria do Mar em fevereiro deste ano foi citada como uma decisão assertiva para fomentar o setor.