Pernambuco celebra volta da Iberia, com voo para Madri a partir de dezembro

A partir de dezembro, a Iberia passará a operar três voos semanais entre a capital pernambucana e a cidade de Madri, a capital da Espanha

O Governo de Pernambuco, por meio da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), participou nesta terça-feira (4) em São Paulo de um evento promovido pela companhia aérea Iberia para detalhar as novidades da nova rota Recife–Madri. O voo direto, que reforça a conexão do estado com a Europa, começa a operar em 13 de dezembro.

A partir de dezembro, a Iberia passará a operar três voos semanais entre a capital pernambucana e Madri, capital da Espanha. O encontro de lançamento contou com a presença de Eduardo Loyo e Diogo Beltrão, respectivamente presidente e diretor de Comunicação e Marketing da Empetur, além de André Caetano Alves e Raphael De Lucca, da Iberia.

O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, classificou a nova rota como um triunfo do esforço de promoção turística do Estado. “Esse novo voo direto é fruto de uma parceria sólida entre o Governo de Pernambuco, por meio da governadora Raquel Lyra, e a Iberia, que reconheceu o potencial do nosso estado como porta de entrada para o Nordeste. Essa conexão com Madri vai impulsionar o turismo, os negócios e o intercâmbio cultural, fortalecendo ainda mais a posição de Pernambuco no cenário internacional”, destacou Loyo.

CAPACIDADE E NOVA ROTA

A rota será operada pelo Airbus A321XLR, uma aeronave de ponta. A Iberia será a companhia pioneira no uso comercial deste modelo no mundo, que é o avião mais novo do mercado em sua categoria. O A321XLR manterá os padrões de conforto de longo curso da empresa, oferecendo a nova cabine Airspace em duas classes (Executiva e Econômica), totalizando 182 assentos.

Com a abertura da rota em Recife, a Iberia projeta alcançar, em 2026, a maior capacidade da sua história para ligar o Brasil à Europa, sublinhando a importância estratégica do Nordeste para a companhia.

"A abertura da rota entre Recife e Madri representa um marco na longa história da Iberia no Brasil e nos permitirá conectar o estado de Pernambuco diretamente com a Espanha, a Europa e além. Estamos certos de que essa rota será um sucesso em ambas as direções e será fundamental para o fortalecimento da companhia aérea nesse mercado”, afirmou André Caetano Alves, diretor de Planejamento da Ibéria.

A nova rota se alinha à estratégia do Governo de Pernambuco de ampliar a malha aérea internacional, buscando tornar o estado um destino cada vez mais conectado e competitivo globalmente.