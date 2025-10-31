fechar
Rota de carga histórica Viracopos-Recife-Bruxelas é inaugurada

Primeiro voo cargueiro de exportação da Latam entre Brasil e Europa começa com três frequências semanais e foco nos perecíveis

Por JC Publicado em 31/10/2025 às 14:08
Viracopos-Recife-Bruxelas é primeira rota cargueira de exportação da Latam entre Brasil e Europa
Viracopos-Recife-Bruxelas é primeira rota cargueira de exportação da Latam entre Brasil e Europa - DIVULGAÇÃO

A Latam Cargo, unidade de cargas do Grupo Latam, marcou um novo capítulo na logística de exportação brasileira com a inauguração da sua primeira rota cargueira direta entre o Brasil e a Europa. O novo voo Viracopos-Recife-Bruxelas, operado com aeronaves Boeing 767-300F, inicia com três frequências semanais e tem previsão de expansão para cinco voos por semana em janeiro de 2026.

A ampliação elevará a capacidade semanal de 150 para até 250 toneladas, e tem como principal objetivo facilitar o transporte de produtos perecíveis, com destaque crucial para a exportação de mangas produzidas em Pernambuco com destino ao mercado europeu. Até então, as frutas da região eram transportadas apenas nos porões de aeronaves de passageiros a partir de São Paulo.

“Essa nova operação reforça nosso compromisso em oferecer soluções logísticas mais próximas dos nossos clientes. Agora, os produtores de manga de Pernambuco têm acesso direto a um voo cargueiro da Latam para a Europa, sem precisar deslocar suas mercadorias até São Paulo”, afirmou Claudio Torres, diretor Comercial da Latam Cargo na América do Sul. Ele destaca que a nova rota oferece uma alternativa “mais ágil, eficiente e competitiva” para todo o segmento de perecíveis da região.

Recife como corredor estratégico

A escolha de Recife como ponto de partida da rota cargueira consolida o Aeroporto Internacional administrado pela Aena Brasil como um corredor estratégico de exportação no Nordeste.

Joaquín Rodríguez, diretor-geral da Aena Brasil, ressaltou a importância da operação. “Com a rota Viracopos–Recife–Bruxelas, Recife consolida-se como um corredor estratégico de exportação do Nordeste. Aproximamos produtores e empresas do mercado europeu com mais previsibilidade, menos conexões e melhor competitividade.” Rodríguez ainda acrescentou que a nova capacidade e conectividade avançam no objetivo de transformar Recife em um hub logístico internacional de referência.

Além de atender aos perecíveis nordestinos, o trecho inicial que parte de Campinas/Viracopos (SP) irá oferecer capacidade para cargas superdimensionadas, produtos perigosos e embarques de grandes volumes que exigem transporte cargueiro especializado.

Atualmente, a Latam já movimenta mais de 500 toneladas de carga de perecíveis por semana para a Europa, utilizando as aeronaves de passageiros que partem de São Paulo para diversos destinos como Lisboa, Madri, Londres e Paris, além da rota Fortaleza-Lisboa. A nova rota cargueira deve tornar este envio de cargas para o continente europeu mais rápido e eficiente.

