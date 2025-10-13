Falha em balizamento faz carros iluminarem pista em Noronha; empresa diz que reparo será concluído na próxima semana
Iluminação da pista foi instalada em 2020, em obra do governo estadual, e apresentou rompimentos no sistema. O defeito comprometeu operações à noite
Clique aqui e escute a matéria
O pouso de um avião de resgate em Fernando de Noronha, na noite de domingo (12), precisou ser iluminado com faróis de carros e caminhões após uma falha no sistema de balizamento noturno do aeroporto da ilha. O episódio ocorreu durante a operação de transferência de uma paciente em estado grave para o Recife e chamou atenção pela improvisação na pista, que ficou sem a sinalização luminosa obrigatória para operações noturnas.
A paciente, Luana Pedro de Lima, havia sofrido um acidente de moto e foi atendida no Hospital São Lucas. Após exames, os médicos constataram traumatismo cranioencefálico e fraturas múltiplas na face, o que motivou a remoção aérea para o Hospital da Restauração, onde ela segue em tratamento.
O sistema de balizamento do aeroporto foi instalado em 2020, em uma obra do Governo de Pernambuco orçada em R$ 4,6 milhões, com o objetivo de permitir pousos e decolagens noturnas, especialmente em casos de emergência médica. O defeito atual comprometeu as operações durante a noite, segundo informou a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).
A pasta explicou que a manutenção depende do envio de materiais e equipamentos à ilha, e que medidas emergenciais foram adotadas para garantir o atendimento imediato. Ainda não há prazo divulgado para a retomada das operações noturnas regulares.
De acordo com a Administração de Fernando de Noronha, a responsabilidade pela manutenção é da Dix Aeroportos, concessionária que administra o terminal. Em nota, a empresa afirmou que realiza testes de rotina no sistema e que os rompimentos foram identificados durante uma dessas inspeções.
“O Aeroporto mantém atualmente operações apenas diurnas, com fechamento no período noturno em razão das obras de requalificação do sistema de pistas que estão em andamento”, informou a Dix.
A concessionária disse que o material necessário para os reparos já foi providenciado e que os trabalhos de recuperação e restabelecimento completo do sistema devem ser concluídos até a próxima semana.
Durante a operação emergencial de domingo, a empresa afirma que foi aplicado um protocolo especial, com participação integral da equipe operacional, garantindo segurança em todas as etapas. O avião de salvamento decolou de volta para o Recife por volta das 20h (horário local).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A Dix Aeroportos acrescentou que mantém “atuação contínua e preventiva em todos os sistemas sob sua gestão”, e reforçou seu compromisso com a segurança das operações no arquipélago.