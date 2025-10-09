Pernambuco aumenta o número de turistas internacionais entre janeiro e agosto de 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os argentinos lideram o ranking com 19.358, que representa um percentual de 32,81%, sendo seguidos pelos portugueses, com 12.948 pessoas

Clique aqui e escute a matéria

O Estado de Pernambuco apresentou um crescimento no fluxo de entrada de turistas estrangeiros, entre os meses de janeiro e agosto de 2025, quando comparado ao período homólogo do ano passado. Foram 59 mil visitantes internacionais que chegaram ao Recife do começo do ano até o último mês de agosto, o que representa 36,22% da movimentação geral entre passageiros brasileiros ou estrangeiros do Aeroporto Internacional do Recife Guararapes - Gilberto Freyre, em vôos internacionais. Em 2024, durante o mesmo período, foram recebidos 35.775 estrangeiros, o que gerou um percentual de 30,74%.

O levantamento é do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), em parceria com a Polícia Federal. "Políticas desenvolvidas pelo Governo Raquel Lyra para a área de desenvolvimento econômico caminham lado a lado com os investimentos feitos na área do Turismo. Seja com infraestrutura, qualidade dos serviços e atrativos para os turistas e visitantes”, disse o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Kaio Maniçoba.

VISITANTES

Destes visitantes, Argentina, Portugal, Uruguai, Chile e Itália formam o Top 5/2025. Os argentinos lideram o ranking com 19.358, que representa um percentual de 32,81%. Logo em seguida estão os turistas portugueses, com 12.948 pessoas, ou 21,95%. Em terceiro lugar, o Uruguai teve 6.327 visitantes, ou 10,72% do total. Com 2.886 ou 4,89%, aparecem os turistas chilenos na quarta colocação. Os italianos, com 2.706 ou 4,59%, fecham o “top 5” dos estrangeiros que desembarcaram em solo pernambucano de janeiro até agosto.

Com relação ao mercado argentino, especificamente, vale ressaltar o crescimento da entrada de visitantes provenientes da Argentina. Houve um salto dos 6.351 que ingressaram, em 2024, para 19.358 argentinos que chegaram ao Aeroporto do Recife no mesmo período deste ano. Uma significativa variação positiva de 204,80%.

Quando comparada ao período pré-pandêmico, a movimentação do Aeroporto do Recife revela que 63.461 passageiros estrangeiros chegaram ao terminal durante o mesmo período em 2019. Em 2024, foram 35.775 pessoas que nasceram em outro país e vieram ao Recife. Neste ano, o crescimento continua em ritmo acelerado e chegou aos 58.999 visitantes entre os meses de janeiro e agosto.

Malha aérea

Apenas em agosto, pousaram em solo pernambucano 32 aeronaves que saíram da Argentina com destino ao Recife. Depois, contabilizam-se 62 pousos no Aeroporto do Recife que tiveram origem em Portugal. Além de 13 que tiveram voos originários da Espanha, outros sete vieram do Uruguai, cinco provenientes do Chile e uma aeronave com origem no Paraguai.