Oito em cada dez paraenses apostam que a COP30 deve impulsionar economia e turismo em Belém

O otimismo em Belém reflete momento histórico vivido pelo setor no País. Em 2025, o Brasil superou a marca de 7 milhões de turistas internacionais

A um mês da realização da COP30 em Belém (PA), os moradores da capital paraense veem no evento uma oportunidade histórica para o desenvolvimento econômico da cidade. Segundo pesquisa do Ministério do Turismo, em parceria com a Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, 81% dos moradores da capital paraense acreditam que a conferência trará benefícios econômicos para Belém, com destaque para os setores ligados ao turismo.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, os dados confirmam a importância da Conferência Climática como um marco para a economia local. “A Belém que estamos preparando para a COP30 não é uma cidade de fachada. É a Belém do povo que receberá um legado real com os diversos investimentos feitos na cidade, como a reforma do Aeroporto Internacional e a revitalização de ícones como o Mercado de São Brás. O que estamos fazendo aqui não é apenas organizar um evento, é construir um legado de esperança e autoestima para o povo da Amazônia", declarou o ministro.

De acordo com o levantamento, turismo, hotelaria e gastronomia aparecem em primeiro lugar (71%) como os segmentos mais beneficiados do ponto de vista econômico, seguidos por comércio e varejo (33%). Além disso, a maioria da população paraense (70%) espera um impacto positivo ou muito positivo com a realização do evento.

O otimismo em Belém reflete o momento histórico vivido pelo setor em todo o País. Em 2025, o Brasil superou, pela primeira vez, a marca de 7 milhões de turistas internacionais, com projeção de ultrapassar 10 milhões até o final do ano. O setor também foi um dos que mais gerou empregos, com a criação de mais de 520 mil novas vagas nos últimos dois anos e meio, totalizando cerca de 8 milhões de trabalhadores.

Dentro do setor turístico, a pesquisa aponta que os maiores ganhos devem vir do turismo gastronômico (65%), do turismo histórico-cultural (41%) e do ecoturismo e turismo de natureza (32%). Além de ampliarem a visibilidade internacional da Amazônia, esses segmentos têm forte capacidade de atrair investimentos, gerar consumo imediato na economia local e estimular cadeias produtivas associadas, como agricultura familiar, artesanato, transporte e eventos.

“O impacto positivo do turismo ultrapassa a visitação em si e se espalha por diversos setores da economia. O turismo que defendemos, sob a liderança do presidente Lula, não é o que apenas gera lucro para poucos, mas o que gera dignidade para muitos", finalizou o ministro.

DADOS DO ESTUDO

A pesquisa foi realizada pela Nexus Inteligência de Dados entre os dias 18 e 22 de setembro de 2025, com 1.506 moradores de Belém. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.