fechar
Turismo de Valor | Notícia

Tamandaré renova Contrato do DEL Turismo para fortalecer competitividade e sustentabilidade

O DEL Turismo busca desenvolver o turismo de forma participativa e sustentável a longo prazo, envolvendo poder público, setor produtivo e sociedade

Por JC Publicado em 26/09/2025 às 17:03
Praia de Carneiros, em Tamandaré
Praia de Carneiros, em Tamandaré - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

O município de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, iniciou o segundo ciclo do Programa de Desenvolvimento Econômico Local (DEL Turismo), reafirmando seu compromisso com a qualificação e a competitividade do destino. A renovação do contrato mantém a parceria estratégica entre o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, a Rede DEL Turismo, a bbw (Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft) e a sequa (parceiro da economia alemã).

Lançado em Pernambuco em novembro de 2023 – o segundo estado do Nordeste a adotar a metodologia –, o DEL Turismo busca desenvolver o turismo de forma participativa e sustentável a longo prazo, envolvendo poder público, setor produtivo e sociedade civil.

Foco em governança e qualificação

O novo ciclo do programa já começou com ações de fortalecimento da governança local. Em agosto, foi realizada uma reunião crucial para a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), que elegeu sua nova composição para o biênio 2025/2026 e discutiu diretrizes estratégicas.

Ainda em agosto, os membros do COMTUR participaram de um treinamento e de uma atualização do mapa estratégico do destino, um instrumento que guiará as ações do setor pelos próximos cinco anos.

Jairo Costa, presidente da Associação de Hotéis, Pousadas, Restaurantes e Similares de Tamandaré (AHPREST) e tesoureiro do COMTUR, destacou a importância da união. “A renovação desta parceria é um passo fundamental para o fortalecimento do nosso destino,” afirmou. Ele acrescentou que o programa oferece uma metodologia moderna e eficiente que permite “encurtar prazos, qualificar processos e dar maior dinamismo às ações implementadas.”

Parceria estratégica para o desenvolvimento

Para Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, o DEL Turismo é um vetor de crescimento. "Com o DEL Turismo, Tamandaré dá mais um passo para se firmar como um destino competitivo e inclusivo. Esse é um trabalho que conecta poder público, sociedade e iniciativa privada, mostrando que o turismo pode ser um vetor de desenvolvimento econômico e social", avaliou.

Peggy Côrte Real, gerente de Novos Negócios do Senac Pernambuco, reforçou que o modelo "fortalece o protagonismo dos destinos turísticos e qualifica a governança local". O segundo ciclo, segundo ela, consolida os resultados já alcançados e coloca a sustentabilidade e a inovação como bases para a gestão do turismo em Tamandaré.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
 
 

Leia também

Pernambuco leva sua cultura para a América do Sul em nova etapa de roadshow de turismo
TURISMO PERNAMBUCANO

Pernambuco leva sua cultura para a América do Sul em nova etapa de roadshow de turismo
Google e gigantes do setor de turismo se unem em campanha para impulsionar viagens no Brasil
VIAGENS

Google e gigantes do setor de turismo se unem em campanha para impulsionar viagens no Brasil

Compartilhe

Tags