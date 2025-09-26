Tamandaré renova Contrato do DEL Turismo para fortalecer competitividade e sustentabilidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O DEL Turismo busca desenvolver o turismo de forma participativa e sustentável a longo prazo, envolvendo poder público, setor produtivo e sociedade

O município de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, iniciou o segundo ciclo do Programa de Desenvolvimento Econômico Local (DEL Turismo), reafirmando seu compromisso com a qualificação e a competitividade do destino. A renovação do contrato mantém a parceria estratégica entre o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, a Rede DEL Turismo, a bbw (Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft) e a sequa (parceiro da economia alemã).

Lançado em Pernambuco em novembro de 2023 – o segundo estado do Nordeste a adotar a metodologia –, o DEL Turismo busca desenvolver o turismo de forma participativa e sustentável a longo prazo, envolvendo poder público, setor produtivo e sociedade civil.

Foco em governança e qualificação



O novo ciclo do programa já começou com ações de fortalecimento da governança local. Em agosto, foi realizada uma reunião crucial para a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), que elegeu sua nova composição para o biênio 2025/2026 e discutiu diretrizes estratégicas.

Ainda em agosto, os membros do COMTUR participaram de um treinamento e de uma atualização do mapa estratégico do destino, um instrumento que guiará as ações do setor pelos próximos cinco anos.

Jairo Costa, presidente da Associação de Hotéis, Pousadas, Restaurantes e Similares de Tamandaré (AHPREST) e tesoureiro do COMTUR, destacou a importância da união. “A renovação desta parceria é um passo fundamental para o fortalecimento do nosso destino,” afirmou. Ele acrescentou que o programa oferece uma metodologia moderna e eficiente que permite “encurtar prazos, qualificar processos e dar maior dinamismo às ações implementadas.”

Parceria estratégica para o desenvolvimento



Para Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, o DEL Turismo é um vetor de crescimento. "Com o DEL Turismo, Tamandaré dá mais um passo para se firmar como um destino competitivo e inclusivo. Esse é um trabalho que conecta poder público, sociedade e iniciativa privada, mostrando que o turismo pode ser um vetor de desenvolvimento econômico e social", avaliou.

Peggy Côrte Real, gerente de Novos Negócios do Senac Pernambuco, reforçou que o modelo "fortalece o protagonismo dos destinos turísticos e qualifica a governança local". O segundo ciclo, segundo ela, consolida os resultados já alcançados e coloca a sustentabilidade e a inovação como bases para a gestão do turismo em Tamandaré.