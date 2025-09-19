Google e gigantes do setor de turismo se unem em campanha para impulsionar viagens no Brasil
A campanha foi criada a partir de uma pesquisa que identificou a logística e o planejamento da viagem como pontos de ansiedade para 30% dos viajantes
O Google idealizou um movimento inédito no Brasil, chamado #BoraFechar, para estimular o turismo nacional. A iniciativa, que vai de 28 de setembro a 4 de outubro, reúne empresas de peso como ClickBus, Decolar, Localiza e Santander para oferecer descontos e vantagens exclusivas, ajudando a quebrar as barreiras que impedem os brasileiros de viajar.
A campanha foi criada a partir de uma pesquisa do Google que identificou a logística e o planejamento da viagem como pontos de ansiedade para mais de 30% dos viajantes. A ação, portanto, busca simplificar o processo e incentivar os consumidores a concretizarem seus planos. "O fato de as buscas por viagens crescerem a cada ano no Google mostra que o desejo já existe. A indústria precisa criar as condições para que esse sonho se realize", afirma Daiane Dunka, head da indústria de viagens do Google Brasil.
Parceiros oferecem vantagens exclusivas
As empresas parceiras do #BoraFechar disponibilizam uma série de benefícios para os consumidores:
Localiza: Oferece 15% de desconto em aluguéis de carros a partir de três diárias, usando o cupom BORAFECHAR. A oferta é válida para reservas feitas no período da campanha, com retirada do veículo até 31 de janeiro de 2026.
Decolar: Lança ofertas com condições especiais em todos os seus canais de venda, tanto para destinos nacionais quanto internacionais. A plataforma destaca que a compra de pacotes completos pode gerar uma economia de até 35% em relação à aquisição de serviços separados.
Santander: Clientes que utilizarem cartões do banco para comprar viagens podem acumular até 6,4 pontos Esfera por dólar gasto, que podem ser trocados por passagens, hospedagem e outros serviços. O banco também oferece benefícios como seguro-viagem e assistência via concierge.
ClickBus: Para viagens rodoviárias, a empresa oferece 20% de desconto em passagens e a assinatura de seu clube de viagens por apenas R$ 4,99. A promoção busca destacar o transporte de ônibus como uma opção econômica e prática para mais de 5 mil destinos no país.
Os diferentes perfis de viajantes brasileiros
Para entender melhor as motivações por trás das viagens, o Google realizou o estudo "O Mosaico do Viajante", que dividiu os brasileiros em quatro perfis principais:
Intenso (28,4%): Viajantes com alta renda, que buscam experiências de longa duração e se inspiram em conteúdo de viagens.
Afetivo (27,8%): Priorizam o descanso e a família, com viagens mais curtas e previsíveis.
Conectado com a Natureza (26,2%): Procuram praias, montanhas e ecoturismo para relaxar e recarregar as energias.
Reflexivo Cultural (17,7%): Viajam para se conectar com a história e a cultura dos destinos, buscando enriquecimento intelectual e bem-estar emocional.